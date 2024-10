El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se involucró activamente en la controversia en torno a la serie de Netflix “Emily in París”, comprometiéndose a hacer todo lo posible para que la producción no se traslade a Roma.

Durante una reciente entrevista con Variety, Macron afirmó que lucharán con fuerza para que la serie siga siendo un símbolo de la capital francesa, subrayando que “Emily in París” en Roma carece de lógica.

Este debate surgió tras el final de la cuarta temporada, donde la protagonista, Emily, comienza a explorar oportunidades en Italia.

La respuesta de Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, fue rápida y contundente. En un tweet de X comentó: “Querido no te preocupes, a Emily le va muy bien Roma. Al corazón no se le manda: dejemos que ella elija”.

El alcalde también se mostró entusiasta ante la posibilidad de que la serie se grabe en Roma, destacando que esto sería una confirmación del creciente atractivo de la ciudad en el ámbito cinematográfico.

La quinta temporada de “Emily en París” sigue las aventuras de Emily Cooper en Roma, donde se muda temporalmente para dirigir una oficina de la agencia Grateau. Allí, se convierte en la encargada de comunicación de la firma Muratori, el negocio familiar de su nuevo novio, Marcello. Mientras tanto, Gabriel viaja a Roma con la intención de recuperar a Emily. Mindy regresa a Shanghái tras varios años, y Camille, que no está saliendo con Gabriel ni está embarazada, decide que quiere criar a un niño como madre soltera.

There's no place like Rome. Emily in Paris is coming back for SEASON 5! pic.twitter.com/UL3aRa0ftu

— Netflix (@netflix) September 16, 2024