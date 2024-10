Joker: Folie A Deux fracasa, mientras Agatha All Along triunfa

Una película que todxs esperábamos y una serie que nadie pidió salieron en la misma época. En un giro de tuerca que pocas personas esperaban, la cinta fue un fracaso para todo mundo y la serie ha sido un éxito inesperado.

Por supuesto estamos hablando de Joker: Folie A Deux por parte de DC y la producción de Agatha All Along de Marvel. La primera, basada en un villano familiar para todxs y es secuela de un éxito taquillero protagonizado por Joaquín Phoenix, un gran actor. E incorporando a la cantante y actriz Lady Gaga, un ícono. Sin embargo, todas esas señales prometedoras no fueron suficientes para salvar a la película del fracaso. Aunque apenas estrenó el fin de semana pasado, su primer fin obtuvo alrededor de 115 millones de dólares, lo cual es desalentador si se compara con los 248 millones que obtuvo su antecesora ante esos parámetros. Y ni la crítica ni la audiencia están felices con el resultado. Tiene una puntuación de 33% de la crítica y 31% por parte del público en la plataforma de Rotten Tomatoes. Me sumo a los abucheos. El príncipe del crimen regresa para mostrarnos una aventura tediosa, aburrida e injustificadamente musical. Lady Gaga tiene un personaje acartonado para interpretar, el cual no añade nada a la compleja relación entre Harley Quinn y el Guasón ni al legado de su personaje.

Ni siquiera la extraordinaria actuación de Joaquín Phoenix puede salvar ese fiasco.

En la otra página de la historieta, tenemos a Marvel, quien en general complació a las audiencias con su única película este año, Deadpool y Wolverine y ahora está cerrando la boca de quienes no tenían fe en Agatha y la capacidad de protagonizar su serie. Desde su estreno, el programa—que funciona como secuela del programa WandaVision pero centrándose en la antagonista, con toques de terror y fantasía—ha capturado a sus espectadores con los juegos de misterio que presenta acerca de sus personajes e historia, así como los homenajes a diferentes clásicos de horror. A diferencia de Folie A Deux, acá hay un 83% de la crítica y un 81% de la audiencia. Y el capítulo del miércoles nos dejó con la boca abierta y con ganas de saber más.

Parece que es imposible tener a ambas casas de cómics triunfando. Y por su atención al detalle, Marvel está redimiéndose. Veremos qué pasa en 2025 cuando James Gunn tome oficialmente el mando de DC.

IG: @thefilmfluencer @santiagoguerraz YouTube: @santiagoguerrawrites