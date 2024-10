El dominicano Juan Soto y el venezolano Gleyber Torres impulsaron dos de las tres carreras en la victoria 3×1 de los Yankees de Nueva York este jueves sobre los Reales de Kansas City, un resultado que permite a los neoyorquinos clasificar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Bombarderos del Bronx clasificaron por segunda ocasión en las últimas tres temporadas a la Serie de Campeonato. En el 2022 cayeron por 4-0 frente a los Astros de Houston.

Soto, de 25 años, impulsó su segunda carrera de la postemporada con un imparable en la primera entrada, llevando al plato al venezolano Torres quien puso el 2×0 con un sencillo al jardín derecho en el quinto episodio.

En una serie de cinco juegos, los Yankees lograron imponerse 6×5 en el primero juego, 3×2 en el tercero y 3×1 en el cuarto, ganando sus dos partidos en condición de visitante.

El rival de Yankees saldrá del encuentro entre Guardianes y Tigres, que hasta ahora esta igualada a 2 victorias por equipo.

The @Yankees will go to the #ALCS for the 19th time in franchise history. pic.twitter.com/WnCGCiBjNr

— MLB (@MLB) October 11, 2024