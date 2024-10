Hoy 10 de octubre, se dio a conocer la noticia de que la activista estadounidense por los derechos humanos Ethel Kennedy, falleció a los 96 años de edad.

De acuerdo con medios oficiales norteamericanos, la matriarca de la familia política más importante de los Estados Unidos ha fallecido presuntamente por derrame cerebral, mismo motivo por el cual fue hospitalizada el pasado 8 de octubre.

De acuerdo con su nieto Joe Kennedy III: “Ella (Ethel) murió esta mañana por complicaciones relacionadas con un derrame cerebral que sufrió la semana pasada”.

De igual manera la abogada, activista y presidenta de RFK Human Rights, Kerry Kennedy, confirma la noticia con un comunicado publicado a través de su cuenta oficial de X.

“Con el corazón lleno de amor, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre, Ethel Kennedy. Por favor mantengan a nuestra madre en sus corazones y oraciones”.

En el comunicado, Kerry menciona que Ethel murió esta mañana por complicaciones relacionadas a un derrame cerebral que tuvo días atrás y reconoce la labor de justicia social que realizó la activista a lo largo de su vida.

“…Nuestra madre deja nueve hijos, 34 nietos y 24 bisnietos, además de numerosos sobrinos y sobrinas, todos los cuales la quieren entrañablemente”, añade el comunicado.

