El primer actor Eric del Castillo ha sorprendido a la audiencia, pues a sus 90 años sigue trabajando en proyectos televisivos. Aunque recientemente compartió que vive con degeneración macular, esto no le impide seguir haciendo lo que ama.

“Algo que me ha dolido es la degeneración macular, que te funde el foco. Yo no veo los rostros, esto me duele porque no puedo ver el rostro de mis hijas, a menos que estén cerca, no puedo ver las fotos de infancia, no puedo escribir, no puedo leer, me cuesta trabajo aprenderme los diálogos. Pero aquí estoy trabajando”, compartió en entrevista con este diario.

Y es que Del Castillo menciona que aunque su retina está afectada esto no ha alterado su actitud y se siente contento. Además, desmiente que sufre demencia senil como se mencionó hace algunos meses.

“Aprendí a estar conforme con la vida y pues aquí me tienes contento, no estoy llorando en la casa ni nada, así que le agradezco mucho a la vida, a mi profesión“, agregó.

En cuanto al tema de la muerte, el actor declaró que no piensa en ello. Aunque el futuro es incierto, menciona que uno no debe tener miedo.

“Creo que todos los seres humanos en cierta forma le tenemos miedo o respetamos la idea de la muerte, porque no sabemos qué va a pasar. Pero tampoco puedes espantarte porque si no, no puedes vivir”, profundizó.

Con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro, el histrión considera que lo único que le falta es salud pero que eso no le ha impedido salir adelante.

“Mi profesión me ha dado una experiencia y una sabiduría en muchos aspectos, porque he realizado, no sé, 2 mil personajes, buenos, malos, regulares, tontos inteligentes y esa gran variedad ha enriquecido mi experiencia.

“A esta edad, lo que me falta es tener buena salud, no me ha derrotado el problema de la mácula, yo sigo adelante. Mi familia ya sabe lo que tengo, me cuida. Me siento contento y mi experiencia es para decirle a la sociedad que atiendan su salud que no la tiren al loco”, reflexionó.

Para terminar el año, Eric Del Castillo compartió que viene un nuevo proyecto para él en diciembre y también buscará hacer un espacio en su agenda para pasar el fin de año en casa de su hija, la también actriz Kate Del Castillo en Los Ángeles.

Finalmente, agradeció a su esposa, Kate Trillo y a su hija Verónica por estar atento a él.

“Hoy me duele mucho que le he cargado la chamba a mi esposa, porque vivo con ella, pero también a Verónica que vive aquí en México, ya que ella también nos ayuda muchísimo. Afortunadamente gozo del cariño de mi esposa y de mi familia”, concluyó.