El ministro Luis María Aguilar Morales señaló que la justicia federal es un elemento clave para preservar la paz y la estabilidad del país y afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha hecho muchas cosas en favor de México.

Durante un homenaje que se le realizó en la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro dijo que la justicia federal no tiene como principal misión dirimir los actos entre particulares, sino de autoridades contra los ciudadanos.

Aseveró que la “justicia federal es uno de los elementos más importantes para la estabilidad y la paz de este país, porque como ya apuntaba alguno de los participantes previos, es la frase de don José María Morelos y Pavón que diga que ‘todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja en contra del arbitrario y del poderoso’, eso es la justicia federal”.

Afirmó que “es muy importante tener una justicia federal, independiente y además de calidad para que podamos seguir defendiendo nuestros derechos, porque al final todos somos ciudadanos, no importa si tendremos un cargo o no, finalmente todos somos ciudadanos y desde luego nuestras familias”.

Consideró que “a veces se dice que la Suprema Corte no ha hecho nada por el país y que somos un puñado nada más de servidores públicos que tenemos privilegios, eso no es así, la verdad, yo lo he vivido desde 55 años, ya, y no es así, no es esa la verdad”.