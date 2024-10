MORENA CON EL CONTROL DE QUIENES LLEGAN A LA BOLETA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó dos reformas, una a la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En la primera propone hacer cambios en las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros para dar la posibilidad de que Morena pueda vetar a candidatos que quizá no les parezca. Se trata de un cambio sustancial, pues de acuerdo con la reforma original del expresidente Andrés Manuel López Obrador estipula que después de que los Comités de los tres Poderes de la Unión tengan la lista de los 10 candidatos por cada cargo que esté vacante o seis según sea el caso; posteriormente se realizaría una insaculación para tener el listado ajustado al número de postulantes por cargo, según el Artículo 96 de la Constitución. Sin embargo, con el cambio que propone la presidenta Claudia Sheinbaum se agrega un pasó, después de que los Comités de los tres Poderes tengan la lista de los 10 candidatos por cada cargo o seis según sea el caso, tendrán que retornarlo a la titular o a los Plenos de los Poderes para que determinen su conformidad, para posteriormente realizar la insaculación. En el caso de la presidencia no habrá un contrapeso para vetar las candidaturas, mientras que en el pleno de la Cámara de Diputados, de Senadores, estas primeras dos controlados por Morena, o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será necesario una votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes. Morena y sus aliados actualmente tienen control de dos de los tres poderes de la Unión, la presidencia, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y tendrán la posibilidad de vetar a los candidatos del Poder Judicial según los ambiguos requisitos que establece la reforma que entró en vigor desde el pasado 16 de septiembre. Quien notó esta inconsistencia en el cambio de las reglas para la elección de los jueces fue Ricardo Anaya, quien durante la junta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, explicó este agregado que a decir por su planteamiento daría el control total del Poder Judicial.

SENADOR IGNACIO MIER; LA EXPERIENCIA CUENTA Y VAYA QUE CUENTA

El vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, junto con Adan Augusto Lopez Hernandez, han realizado una gran mancuerna. Ignacio Mier quien ha sido diputado federal, y recientemente fue el coordinador de su bancada en la camara de diputados, logro sacar reformas que parecian imposibles, pero avanzo, y hoy, es el brazo derecho de Adan Augusto Lopez en el Senado. Ignacio Mier cuenta con una gran trayectoria politica y cuenta con algo muy importante y fundamental para construir acuerdos, “sabe escuchar”, es comprensivo, sabe decir “si”, pero tambien sabe decir “no”, y en el trabajo parlamentario Ignacio Mier encaja como anillo al dedo en el trabajo diario, no se confronta con ningun grupo parlamentario, siempre se ha dirigido guardando la cordura y el respeto, es una persona muy educada, no lo pierdan de vista. Ignacio Mier estuvo presente en la reunion de la comision de relaciones exteriores, en donde resaltó la capacidad, trayectoria y experiencia de Juan Ramón de la Fuente, por lo que garantizó el voto a favor para que ocupe la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Usted representa una dirección que va a dignificar, a recuperar y a mantener el prestigio y la preservación de los principios de un país que históricamente se ha distinguido por eso. Ignacio Mier señaló que Juan Ramón de la Fuente no solamente es conocido por su función de literato, pedagogo, educador, hombre de estado, sino por el papel que desempeñó preservando los principios que animan la política exterior mexicana en el artículo 89 como embajador en Estados Unidos.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; TRABAJAR PARA QUE ELEMENTOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA, GUARDIA NACIONAL LOGREN SUS METAS Y CUMPLAN CON SUS TAREAS

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera Rivera, inauguró la exposición “Centinelas de la Nación”, una muestra de 36 imágenes sobre los pasajes más significativos de las Fuerzas Armadas, su origen durante la Revolución Mexicana, su evolución y consolidación. Ana Lilia Rivera explicó que la exposición, que se exhibirá en la galería abierta del recinto parlamentario hasta el 1 de noviembre de este año, recopila momentos de valentía, solidaridad y transformación de los elementos de las Fuerzas Armadas, como agentes de cambio y esperanza para millones de mexicanos y mexicanas. La legisladora se pronunció por trabajar en iniciativas legislativas para que el Ejército y la Fuerza Aérea, así como la Guardia Nacional tengan los elementos necesarios para lograr sus metas y cumplir con sus tareas. Reconoció que, a lo largo de su historia, las Fuerzas Armadas han sido formadas por hombres y mujeres dispuestos a sacrificar sus vidas con el objetivo de tener una sociedad en paz para que éstas y las futuras generaciones puedan alcanzar su realización y disfruten de sus derechos humanos. La muestra “Centinelas de la Nación” está integrada por imágenes que exponen la documentación sobre la creación de las Fuerzas Armadas, fotos históricas de su participación en la Segunda Guerra Mundial y también de sus actuales tareas de protección a la ciudadanía en desastres naturales.

PRESIDENTE DEL SENADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; SE RETOMA EL DIÁLOGO CON LA SUPREMA CORTE Y SU PRESIDENTA, NORMA PIÑA

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, señalo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha retomado el diálogo con la Suprema Corte y su presidenta, Norma Piña, con el telón de fondo de la implementación de la polémica reforma judicial. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, han sido los designados desde Palacio Nacional como los interlocutores para activar la comunicación con la ministra luego de meses de complejos desencuentros con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La asistencia de Norma Piña al Senado y el recibimiento que le ha dado el oficialismo son dos pruebas mas de que parecen marcar una nueva etapa en la relación institucional. El acercamiento llega en medio de la polémica por la implementación de la reforma judicial: la discusión y aprobación en el Congreso de las leyes que regirán la elección de jueces, magistrados y ministros, así como las protestas y el paro de los trabajadores del sector y la posibilidad de que la Corte revise, revierta o matice la reforma constitucional. El senador Gerardo Fernandez Noroña ha dado los detalles suficientes para dejar claro que hay disposición del Gobierno para retomar la relación que se fue desmoronando desde la llegada de Norma Piña a la presidencia, en 2023, y que ahora llegan en la primera semana de Claudia Sheinbaum en la presidencia. Sheinbaum ha hablado sobre un posible diálogo con el Poder Judicial y a quién corresponde la interlocución. El Senado tiene solo siete días, a partir de ayer miércoles, para preparar la primera convocatoria de una parte de los ministros, magistrados y jueces por eleccion popular en junio de 2025. Asegurar el éxito de la implementación de la reforma, herencia de López Obrador a Sheinbaum, es una prioridad y ha sido el incentivo para terminar con meses de tensión, señalan legisladores del oficialismo.

DIPUTADA NOEMÍ LUNA; PIDE PAN OBJETIVIDAD, RESPETO Y TOLERANCIA A LA NUEVA MESA DIRECTIVA

La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, demandó a las y los integrantes de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura mantener un actuar objetivo, con tolerancia y con respeto a la pluralidad que existe en la Cámara de las y los Diputados. La legisladora dio su voto de confianza a las y los legisladores que asumieron la presidencia, vicepresidencia y secretaría de la Mesa Directiva, cambios que se aprobaron por unanimidad luego de las modificaciones obligadas por el deceso de quien fungiera como presidenta, la diputada Ifigenia Martínez y Hernández (Morena). La líder parlamentaria solicitó a los tres nuevos integrantes de la Mesa Directiva y a quienes fueron designados desde el 1 de septiembre, cuando arrancó la LXVI Legislatura, objetividad, respeto y tolerancia. Por otra parte la diputada Noemí Luna Ayala, manifestó su desacuerdo con la estrategia de seguridad presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que la política de “abrazos, no balazos” seguirá, lo que podría mantener la crisis de inseguridad en el país. Sobre la estrategia que presentaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la Presidenta de la República, la diputada criticó que la nueva estrategia reitere la decisión de no declarar una guerra contra el narcotráfico. Lo que deja en evidencia es que los ‘abrazos, no balazos’ seguirán. Cuestionó el manejo de la Guardia Nacional, que ahora está bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues esta medida representa la militarización del país y va en contra de las recomendaciones internacionales. La intención del PAN era que hubiera una policía federal civil fortalecida, pero Morena ha desmantelado a las policías civiles y le ha dado todo el poder al Ejército. Luna Ayala manifestó su preocupación por el hecho de que la estrategia de seguridad esté en manos de la Secretaría de la Defensa, en lugar de la dependencia de seguridad. Perdón que lo diga con esa transparencia, pero la estrategia de seguridad no está en manos del secretario de Seguridad, está en manos de la Sedena.

CÉSAR YÁÑEZ, FELICIANO CASTRO Y CANDELARIO ORTIZ; ACUERDAN SEGUNDA REUNIÓN, PARA MANTENER EL DIÁLOGO, COMPROMISOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA UAS

César Yáñez Centeno subsecretario de SEGOB, señalo que con la voluntad para mantener el diálogo como primer acuerdo, así como la realización de una segunda Mesa de Diálogo, a llevarse a cabo a finales de este mes, misma que podría realizarse en Culiacán, con la presencia de representantes de la SEGOB o en la CDMX, según la agenda de esta Secretaría Federal, fueron los dos acuerdos tomados en la reunión realizada entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa, ante autoridades de la Secretaría de Gobernación. La reunión fue presidida por César Yáñez Centeno, Subsecretario de SEGOB, en la que participaron el Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, así como una representación de autoridades de la UAS encabezadas por el encargado del despacho de la rectoría, Candelario Ortiz Bueno. Además de otros temas, en la reunión celebrada en la Ciudad de México, se trató el tema de la Ley Orgánica de la UAS, la Ley vigente qué resultara de la reforma llevada a cabo por el H. Congreso del Estado, y posteriormente publicada con fecha 02 de octubre por el Gobierno del Estado en el Periódico Oficial.

DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ; SALUD CASA POR CASA, PROGRAMA FEDERAL CON FINES ELECTORALES QUE NO GARANTIZA ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), aseguró que el programa Salud casa por casa, anunciado por Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, que será operado por 20 mil servidores de la nacións, carece de los elementos necesarios para garantizar una atención médica adecuada y será utilizado con fines electorales. El legislador señaló que aunque la intención de acercar los servicios de salud a las personas enfermas, adultos mayores y personas con discapacidad, es positiva, el hecho de que el programa sea administrado por personal sin formación técnica en salud genera preocupación. La Presidenta prometió 20 mil médicos y enfermeras, no 20 mil promotores de Morena. El legislador recordó que durante la pandemia de Covid-19, los “Servidores de la nación” participaron en las jornadas de vacunación, y esa experiencia fue un desastre, ya que las decisiones políticas prevalecieron sobre la salud pública. Adelantó que exigirá que los programas del sector salud sean coordinados por profesionales capacitados, con reglas claras y orientadas a resolver las carencias en atención médica. Hizo un llamado al Gobierno Federal a contratar personal médico, de enfermería, de psicología y trabajadores sociales, quienes podrían marcar una verdadera diferencia en la política de salud del país. El diputado cuestionó la creación de un censo de “Salud y Bienestar” en el contexto de la implementación de este programa, ya que el gobierno actual ha retrocedido en el registro de enfermedades y en la planificación de vacunación infantil. Ramírez Barba advirtió que este programa refleja un intento de establecer una base electoral en lugar de atender las verdaderas necesidades de la población en materia de salud.

DIPUTADO FEDERICO DÖRING; ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM ES MÁS DE LO MISMO

El diputado Federico Döring Casar (PAN) sostuvo que la Estrategia Nacional de Seguridad que presentó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es más de lo mismo. El legislador aseveró que lo único rescatable es que retoma la exigencia del PAN de voltear a ver a Chiapas. De ahí en fuera es más de lo mismo, yo no le concedo mayor expectativa, no le van a confiscar el dinero a los criminales. Mientras Pablo Gómez siga en la UIF y siga atendiendo criterios políticos y no de combate a la delincuencia, no va a haber avance, no le ha vuelto a confiscar dinero a absolutamente nadie desde que llegó Pablo Gómez. Sobre la violencia en Sinaloa y Guerrero, Döring Casar exigió las renuncias de los gobernadores Rubén Rocha y Evelyn Salgado, ya que es evidente que no tienen la capacidad para construir la paz. El panista consideró apropiado que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostenga un diálogo con el Congreso de la Unión. Es urgente que haya un diálogo. Nosotros estamos muy preocupados porque no hubo glosa, no vino ni un solo funcionario del gobierno de López Obrador a comparecer con motivo de su Sexto Informe de Gobierno. Denunció que Morena utiliza el llamado “Plan C” para cancelar la rendición de cuentas; sin embargo, insistió en que es urgente que haya un diálogo en materia de seguridad para saber lo que pasa y qué harán las autoridades. Que el Congreso tenga información es elemental y si la estrategia es buena, habría que conocerla y ver en qué se apoya y en qué no.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; ESTRATEGIA DE SEGURIDAD; LA ÚNICA NOVEDAD ES LA COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, cuestionó la nueva estrategia de seguridad presentada por el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, ya que en su opinión la única novedad es la coordinación con los gobiernos estatales que en el sexenio pasado no existía. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hubo una coordinación sólida con los estados, y eso es fundamental para que las estrategias funcionen. El diputado resaltó la necesidad de fortalecer a las policías municipales y estatales. Si no arreglamos las policías locales, no habrá una reacción inmediata ante los hechos delictivos, y lo más preocupante es que estas policías contaminadas pueden convertirse en aliadas del crimen. Asimismo, cuestionó la falta de acciones para abordar el problema con el crimen organizado en estados como Sinaloa y Guerrero, donde ha penetrado en las instituciones. En cuanto a la posibilidad de llamar a comparecer a García Harfuch, el legislador dijo que ya se solicitó un diálogo en la Junta de Coordinación Política para que el secretario explique los detalles de la estrategia. Lo pedimos para que nos explique qué está sucediendo, sobre todo después de los hechos de Chilpancingo y Sinaloa. Hizo hincapié en la importancia de que las autoridades se enfoquen en los grandes generadores de violencia, ya que, hasta el momento, no se ha visto una decisión clara de enfrentar al crimen organizado. El coordinador expuso que, dada la premura con la que se aprobó la reforma judicial, se han generado contradicciones en el proceso de elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta reforma fue hecha apresuradamente, sin la debida armonización entre los artículos 94 y 97 de la Constitución. El PRI está evaluando posibles acciones legales para corregir estas inconsistencias. Estamos revisando las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y, de encontrar aspectos inconstitucionales, promoveremos las acciones legales pertinentes.

JOHN ROBERTS; TRIBUNAL SUPREMO DE EEUU; SE INCLINA POR MANTENER LA REGULACIÓN DE ARMAS DE FABRICACIÓN CASERA

El presidente del Tribunal Supremo de EE.UU, John Roberts, indico que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pareció inclinarse por mantener la regulación de la Administración de Joe Biden sobre las llamadas armas fantasma, aquellas que son de fabricación casera. El alto tribunal, de mayoría conservadora, celebró una primera audiencia para determinar si la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, excedió sus competencias en 2022 al regular ese tipo de armamento, como sostienen los grupos proarmas. Al escuchar los argumentos a favor y en contra, la mayoría de magistrados, incluido John Roberts, pareció partidaria de mantener la regulación, algo que resultaría inusual por parte del actual tribunal, escorado a la derecha.

