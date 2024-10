Tras el paso del huracán Milton en Florida, se registraron varias inundaciones y la formación de algunos tornados.

La tarde de este miércoles 9 de octubre el meteoro, de categoría 3, tocó tierra cerca de Siesta Key en el condado de Sarasota a lo largo de la costa oeste de Florida, esto de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El gobernador Ron DeSantis alertó a los residentes al momento en que el huracán llegó a Florida, al decir en conferencia de prensa: “la tormenta ya está aquí. Es hora de que todos nos resguardemos”.

Las ciudades de Tampa y Sarasota, afectadas con en semanas anteriores por el huracán Helene, fueron parte de la trayectoria de Milton.

Los intensos vientos y la fuerte marejada que trajo consigo el huracán, provocaron la formación de múltiples tornados.

Ron DeSantis confirmó 19 tornados que azotaron a Fort Myers, St. Lucie y Wellington, en donde dejaron incomunicados a los residentes, además de algunos estragos.

Uno de los 19 tornados dejó severas afectaciones a la comunidad de Spanish Lakes Country Club, del condado de St. Lucie.

En este punto y de acuerdo a lo informado por Keith Pearson -sheriff del condado- se tiene contabilizados dos muertos y varios heridos.

En Wellington se registraron 10 personas heridas, algunos de ellos de gravedad.

A las 21:15 horas el portal powerourage.us reportó un millón 115 mil personas sin servicio de luz eléctrica y al corte las empresas trabajan para restaurar el suministro eléctrico.

Siesta Key quedó con algunas viviendas devastadas por los tejados arrancados, calles inundadas, automóviles arrastrados por la corriente todo por los fuertes vientos y la intensa lluvia en el punto.

Ante las afectaciones, DeSantis activó a la Guardia Nacional de Florida y solicitó apoyo federal para realizar las maniobras de rescate de personas y recuperación de las zonas destrozadas.

El techo del inmueble Tropicana Field, quedó destrozado por los fuertes vientos del meteror Milton.

A través de las redes sociales se difundieron videos del momento del paso del meteoro en diversos puntos de Florida, aquí las imágenes:

Whoa! Here’s a windy clip from a Daytona Beach, #Florida Live Cam as #HurricaneMilton brings strong winds and heavy rain to the area. 😮 #flwx #Milton @NWSMelbourne pic.twitter.com/K1tg0ZtuHw

STING JET with INSANE winds of 100-110 mph. Downtown Sarasota is flooded and surge is rising FAST.

🚨 Tornado destruction in the Avenir neighborhood in Palm Beach Gardens from a possible EF4 rated tornado.

Over 50 tornadoes have been reported so far through southern Florida with several hours to go. Total destruction happening right now.

(Share your pics) #miltonhurricane pic.twitter.com/RChm44GNTf

— j.UAP (@JDFloridaSun) October 10, 2024