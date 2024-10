Emma Coronel confesó que aún extraña a Joaquín El Chapo Guzmán, fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Emma dice que lo ama y amará por siempre, se conocieron cuando ella tenía 17 años y él 49, se casaron en cuanto ella cumplió 18 años.

Andrea Legarreta recordó a su mamá al celebrar a su papá en su cumpleaños 82, ya que la extrañan mucho; sin embargo, apoyan a su papi para que no se sienta solo.

Los integrantes de RBD ganaron un proceso legal contra Guillermo Rosas y recuperaron más de 5 millones de dólares. Tras llegar a un acuerdo, no habrá demanda por robo o fraude, pero queda pendiente una más por usurpación de profesión, ya que él se ostentaba como el productor de la gira, cuando tan sólo era el manager.

Galilea Montijo grita su amor a su novio, Isaac Moreno: “Gracias por estar a mi lado”, la conductora aseguró estar en una de las mejores etapas de su vida.

Geraldine Bazán comentó: “Estoy buscando una pareja que ya tenga su vida hecha”, así como con los mismos intereses, deben estar en el mismo canal, coincidir en temas como el ya no querer tener más hijos.

Julio Iglesias desmiente los rumores sobre su retiro de los escenarios. Aseguró que eso lo inventó algún periodista, pero está preparando su bioserie y promete que dará mucho de qué hablar.

Paulina Mercado reapareció junto a Juan Soler tras la cirugía en la que le extirparon un tumor y se encuentra en recuperación; Pau se reintegra al programa Sale el Sol la próxima semana.

Shakira celebró su soltería por todo lo alto al lado de grandes amigas, para impulsar su canción; hizo un video con muchas famosas, entre ellas Lele Pons, quien, por cierto, sigue con Guaynaa, pese a que supuestamente le fue infiel.

Alejandra Guzmán sufrió aparatosa caída en el aeropuerto de la Ciudad de México y todo indica que iba en estado inconveniente; sin embargo, Sylvia Pasquel no hablará de ese tema porque no le corresponde y no quiere tener problemas con nadie; aclaró que no tiene mal humor, pero no quiere convertirse en la vocera de los Guzmán-Pinal.

Mariana Echeverría le dio un mango a Briggitte Bozzo como tregua y le ofreció disculpas por lo que le dijo dentro de La Casa de los Famosos. De igual manera, agradeció el mote de Lady Mangos y que le hayan dedicado un capítulo de La Rosa de Guadalupe.

Brenda Bezares mandó un mensaje a quienes la señalan por “colgarse” de la fama de Mayito y dice que siempre han estado juntos y para ellos está bien, así que no le hacen caso a esos comentarios.

A Gala Montes le dieron el premio a “la más glotona” en LCDLFMX y en redes explotaron en contra de la producción, ya que saben que la actriz tuvo problemas alimenticios.

Carlos Rivera felicitó a Mario Girón por ganar La Academia; él no contuvo la emoción y rompió en llanto, ya que desde niño admiraba a Carlos.

Tengo un pendiente, todo indica que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray están esperando un hijo, ¿será cierto?

