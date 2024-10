La Real Academia Sueca de las Ciencias, en su tercer día de entregas, decidió otorgar el Premio Nobel de Química 2024 con una mitad a David Baker “por el diseño computacional de proteínas” y con la otra mitad, conjuntamente, a Demis Hassabis y a John M. Jumper “por la predicción de la estructura de proteínas”.

Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, explicó lo que se está reconociendo con la deliberación de este año y qué es lo que significa:

Para contextualizar, hay que explicar un par de cosas. Primero, que “las proteínas generalmente consisten en 20 aminoácidos diferentes, que pueden describirse como los componentes básicos de la vida”. En segunda instancia, el trabajo de los galardonados. En el caso de David Baker, hay que retroceder a 2003, año en que “logró utilizar estos bloques para diseñar una nueva proteína que no se parecía a ninguna otra”; desde entonces, su grupo de investigación “ha producido una creación de proteína imaginativa tras otra”.

En lo que a Demis HAssabis y John Jumper respecta, “presentaron [en 2020] un modelo de IA llamado AlphaFold2”, que responde a lo que es el segundo descubrimiento: “la predicción de las estructuras de las proteínas”, asunto que intenta estar resuelto desde la década de 1970.

Apenas fue dada la noticia, los tres laureados fueron contactados por la Academia Sueca para recoger sus primeras declaraciones. Hassabis, entre otras cosas, dijo que este premio era tan especial como tan surreal, y fue brutalmente honesto, pues cuando fue cuestionado sobre sus primeros pensamientos, dijo estar completamente en blanco dado el shock de la noticia.

Por su parte, David Baker, intervino durante la ceremonia protocolaria. Dijo sentirse emocionado y honrado por haber recibido el premio. Asimismo, se tomó el tiempo de responder, a distancia, preguntas a la prensa sueca así como a todos los que asistieron desde otros países. Por su parte, John Jumper, quien hace historia convirtiéndose en el laureado más joven en el rubro, dijo sentirse extraordinariamente, aludiendo por completo al reconocimiento que ocupaba su trabajo desde hace mucho tiempo, y recordó que él comenzó trabajando como físico.

El premio, conformado por 11 millones de coronas suecas, será dividido en dos partes: una de ellas va para Baker y la otra mitad se divide entre Hassabis y Jumper.

