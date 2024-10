El 9 de octubre de 2024, se dio a conocer una emocionante noticia para los fanáticos del automovilismo y de los juguetes: la Fórmula 1 firmó un acuerdo global de licencia con Mattel, permitiendo a Hot Wheels, una de las marcas más emblemáticas de juguetes a escala, crear réplicas oficiales de los autos de la F1.

Este acuerdo marcará un hito en el mundo de las colecciones y el marketing deportivo, fusionando el apasionante universo de la F1 con la vasta trayectoria de Hot Wheels en la creación de modelos en miniatura.

Te podría interesar: Sandra Cuevas es criticada por festejar el Día de Muertos con adornos de Halloween

La colaboración, que promete revolucionar tanto el mercado de juguetes como el de productos deportivos, incluirá una serie de autos a escala 1:64, el tamaño que hizo famoso a Hot Wheels.

El primer modelo será lanzado este año y presentará una decoración especial con el número 68, un tributo al debut de Hot Wheels en 1968. En 2025, la colección se ampliará con réplicas de los autos de los equipos de F1, brindando a los coleccionistas la oportunidad de tener en sus manos versiones miniaturizadas de los monoplazas más icónicos del mundo.

Además de la venta de estos autos en más de 150 países, la asociación entre F1 y Mattel también se extenderá a los eventos en vivo. Durante los fines de semana de los Grandes Premios, Hot Wheels organizará activaciones dirigidas a los fanáticos, que incluirán actividades interactivas y oportunidades de compra de productos exclusivos.

Emily Prazer, directora comercial de la Fórmula 1, expresó su entusiasmo por la colaboración, destacando que “esta alianza brindará a los seguidores de la F1 una nueva forma de conectarse con el deporte, acercándolos al detalle y la adrenalina de las carreras, todo en el formato de juguete coleccionable”.

Te podría interesar: Usuarios de X en Brasil celebran regreso de la red social

El acuerdo entre Mattel y la Fórmula 1 llega en un momento clave para ambas marcas. La F1 creció exponencialmente en términos de audiencia global, atrayendo a nuevos fanáticos de diferentes edades y regiones, mientras que Hot Wheels ha continuado expandiendo su mercado, manteniendo su relevancia en el competitivo mundo de los juguetes y las colecciones.

Hot Wheels speeds into the world of F1 in exciting new multi-year partnership

Read more: https://t.co/lGib6dJiUj pic.twitter.com/oAzwPbEHV4

— F1 Media (@F1Media) October 9, 2024