Conoce a Jessica Campbell, primera mujer parte de un cuerpo técnico en la NHL

La deportista Jessica Campbell, ex jugadora de hockey nacida en Rocanville, Saskatchewan, en Canadá, se convirtió en la primera mujer en formar parte del cuerpo técnico de un equipo de hockey masculino en Estados Unidos como asistente.

Campbell hizo su primera aparición en el puesto durante el partido de los Seattle Kraken contra los St. Louis Blues en el que su equipo cayó en el Climate Pledge Arena, en Seattle, Washington.

El equipo Seattle Kraken la contrató en julio, pero fue hasta este octubre que se mostró en la banca; algo que, en sus propias palabras, jamás habría pensado que podía suceder.

“Al crecer, nunca soñé con ser entrenadora, porque no lo veía y, por lo tanto, no sabía cómo era ese camino. Pero para los atletas jóvenes ahora es muy importante tener esa visibilidad para que entiendan que literalmente pueden ser lo que quieran”.

La asistente de los Kraken aseguró también que durante los años que jugó en el hockey como un deporte de hombres, jamás puso en duda su capacidad por el hecho de ser mujer.

“Siempre tuve la creencia, mientras jugué hockey masculino hasta los 17 años, que yo también era igual y capaz. Nunca me he centrado en mi género.

El hecho desató felicitaciones y comentarios positivo para la nueva coach en redes sociales al considerarlo como un logro para las mujeres en ese ambiente dominado desde siempre por hombres; incluso, instituciones deportivas como la misma NHL, la Asociación de Entrenadores de la NHL, NHL Network, compartieron su admiración por la entrada de Campbell en el puesto.

Jessica Campbell, jugó en la Liga Canadiense de Hockey Femenino y para el equipo nacional canadiense; además, fungió como capitana de la Universidad de Cornell.

Luego de su retiro como jugadora, Campbell enfocó su trabajo hacia el entrenamiento de habilidades y el patinaje de potencia.

Jessica Campbell makes her official debut as the first female coach in NHL history 🔥 pic.twitter.com/SakrqflbOB

— Gino Hard (@GinoHard_) October 8, 2024