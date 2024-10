En redes sociales se viralizó una joven tras un video que compartió en el que afirma que los yucatecos se inventan huracanes para no trabajar. La apodan “Lady Huracán“.

Este lunes 7 de octubre, de manera sorpresiva y a unas horas de haber sido catalogado como categoría 3, el Centro Nacional de Huracanes informó que “Milton” rápidamente se transformó en un huracán categoría 4, representando un riesgo para la Península de Yucatán en su trayectoria rumbo a Florida.

Sin embargo, unas horas más tarde, este se convirtió en un ciclón categoría 5. Dicha información fue confirmada por un avión caza huracanes perteneciente al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

Ante esta situación, se instó a la población a tomar precauciones inmediatas y ubicar su refugio más cercano; no obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en caso de ser necesario, se activaría el Plan DN-III ante los posibles daños e inundaciones que pudiera ocasionar este siniestro.

Mientras que las actividades escolares y comerciales se vieron suspendidas a fin de resguardar a la población, mismos quienes abarrotaron las tiendas comerciales para abastecerse de víveres ante el fenómeno meteorológico.

Mujer asegura que yucatecos se inventan los huracanes para no hacer nada

Sin embargo, ante dicha emergencia, una joven identificada como Sandra Orozco, usuaria de TikTok, generó controversia en redes sociales tras compartir un video en el que señaló que los habitantes de Yucatán se inventan huracanes para no realizar ningún tipo de actividades.

Y es que, de acuerdo con la mujer que presuntamente radica en Mérida, los comercios habían cerrado en el Estado desde hace unas horas, no entendiendo el motivo ya que “ni siquiera estaba lloviendo”, señaló.

Asimismo, indicó que “no está pasando nada”, por lo que la gente solo buscaba un pretexto, como inventarse huracanes para no ir a clases, trabajar y quedarse en sus casas.

“Oigan, a mí se me hace, que los yucatecos se inventan estos huracanes o que son categoría 5 o así para que, de no trabajar, que los niños no vayan a la escuela y estar en su casa tirados haciendo nada, porque no está ni lloviendo, literal no está pasando absolutamente nada, pero todo mundo está encerrado, ni ir al Oxxo porque está cerrado, el super, todo, todo está cerrado. Entonces, a mí se me hace que realmente la gente lo hace porque no quieren trabajar, no hacer nada, y quieren un día de asueto, pero no está pasando nada. No es necesario todo lo que hacen… ¿Por qué hay huracanes cada cierto tiempo en Mérida, y de que no pasa nada, pero todo mundo está encerrado, valiendo madre, comiendo y así. Solo buscan pretextos para salir de esa vida que no les gusta vivir”, sentenció.

Reacciones

Ante esas declaraciones, la indignación de los yucatecos no se hizo esperar y la bautizaron como #LadyHuracán o #LadyMilton y le dijeron que mejor se fuera del estado. No obstante, dijeron que era una ignorante que no sabe de la cultura de la prevención.

Jajajajaj esa morra creyó que ponerlo en Close friends lo hacia privado”

“JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA HIJA DE LA CHINGADA!!!!!! La ignorancia es cabrona!!!”

“Bueno, ya emigraron las churpias buchonas de las Lomas de Chapultepec a Mérida ???”

“Es regiomontana fresa ,muy probablemente sus papás son primos”

Los yucatecos se inventan huracanes para no ir a trabajar y solo buscan pretextos para evitar vivir la vida que no les gusta.

