Una de las dos figuras que sobreviven al Cuarteto de Liverpool, Sir Paul McCartney está de vuelta en Latinoamérica y su tour Got Back ya inició en la región con sorpresas que pronto llegarán a México.

Todo inició el pasado 1 de octubre en la capital de Uruguay, Montevideo: “En el show, interpretó por primera vez la última canción de los Beatles, Now And Then, con un increíble recibimiento por parte de los fans y marcando así el inicio oficial de las actividades que traerán a Sir Paul a México en noviembre próximo”, informó Ocesa a través de un comunicado.

Tras el concierto en la ciudad sudamericana, se recopilaron buenos comentarios por parte de prensa especializada como el medio local La Diaria, quienes opinaron sobre el concierto de el exBeatle: “Vivo y rockeando: Paul McCartney visitó Montevideo por tercera vez y dio su mejor espectáculo”.

Además, se dio a conocer el setlist del artista, que interpretó un total de 35 temas, pero lo que le dio la vuelta al mundo de ello, fue la inclusión del tema inédito y final del cuarteto de Liverpool: Now and Then, el cual fue publicado apenas el año pasado y sobre esta sorpresa, que absolutamente nadie esperaba, existen esperanzas de que sea llevada a todo el mundo.

En esta ocasión, Paul regresa a México con muy poco tiempo de diferencia que su visita anterior, del 2023, en donde como siempre, dejó muy satisfechos a los beatlemaniacos, que agotaron todas las entradas.

Por su parte, el público mexicano se busca poner de acuerdo para hacer dinámicas durante ciertos temas y así poder brindarle a McCartney un espectáculo más allá de las palmas y los vitoreos.

Paul McCartney llegará a México el 8 de noviembre al Estadio BBVA de Monterrey, los días 12 y 14 al Estadio GNP Seguros y finalmente cerrará el Corona Capital 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.