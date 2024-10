El discurso que preparó, pero que no pronunció la fallecida presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, el 1 de octubre, durante la investidura de la Presidenta de México, marcó la pauta del homenaje póstumo que le rindieron legisladores, gobernadores y funcionarios en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El discursó que ya no dio Martínez, debido a su precario estado de salud, resaltaba la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, su deseo de que el liderazgo femenino deje de ser la excepción y se convierta en la norma y un llamado a la unidad para que la diferencias no dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas.

En su última estancia en la Cámara de Diputados acudieron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Educación Pública, Mario Delgado; de Bienestar, Adriana Montiel, el secretario de gobierno mexiquense, Horacio Duarte, y subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

El féretro con los restos de quien fuera economista, política, catedrática, diplomática y finalmente presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados llegó minutos antes de las 12:00 horas e ingresó por la entrada principal de San Lázaro.

Se le rindió un minuto de silencio y posteriormente se proyectó un video con la semblanza de vida y obra y posteriormente comenzaron los discursos de representantes de todos los grupos parlamentarios en la tribuna.

El diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, fue el primero que hizo referencia a lo que ya no pudo expresar la presidenta de la Mesa Directiva hace apenas una semana.

“…algo que ya me tocó vivir a mí personalmente, en su casa de Coyoacán le pregunté qué tantas historias podían contarse de lo ahí vivido. Sin más, doña Ifigenia se abalanzó para contarnos las múltiples personalidades que por ahí pasaron. De varias anécdotas, debo decirlo, que la que más le entusiasmó, desde mi perspectiva, fue la de la corriente democrática.

“Ya entrados en confianza me atreví a decirle a Ifigenia que tenía la impresión de que ella seguía siendo priista. Inmediatamente me volteó a ver con una mirada profunda y una leve sonrisa y me contestó: No. Después de una pausa reflexiva me dijo: Soy mexicana, todos somos mexicanos.

“Y justo ahí es donde me quiero detener, en la profundidad de su respuesta, que varios años después viene a confirmarse con el discurso que no pudo pronunciar el pasado 1 de octubre. Cito: Hoy más que nunca necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir juntas y juntos un país más justo y solidario”, expresó el priista, cuyo suplente es uno de los nietos de la legendaria izquierdista.

En el mismo sentido, la coordinadora del PAN en el Senado, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, pidió rescatar la vocación de diálogo y de búsqueda de acuerdos de promulgaba Martínez.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo de la presidenta de la Mesa Directiva, que fue una mujer adelantada a su tiempo que abrió brecha para las generaciones que le sucedieron y también se refirió al discurso no pronunciado por Martínez.

“El discurso que no leyó ese día que entregó su último aliento en esta tribuna es espléndido, al dirigirse, al escribirlo, con la lucidez que lo acompañó hasta el último momento de su vida, es de una transparencia impresionante.

“Ella le dice a la presidenta Claudia Sheinbaum que la lucha de sus generaciones y las anteriores han llegado al momento de la culminación al verla a ella como presidenta de México. Dice ella, luchamos hasta el límite, pero ahora nos sentimos honradas de haber logrado lo que muchos no creían, ganar la presidencia de la República. Y sigue diciendo en su discurso, abrimos brecha para las mujeres del futuro y para las generaciones del mañana”, expresó Monreal.

Además, consideró que también fue premonitorio porque menciona que ha culminado por lo que soñó y luchó, “casi nos dice: me siento lista para partir”.

PIE DE FOTO:

Ceremonia. El féretro con los restos de quien fuera economista, política, catedrática, diplomática y finalmente presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados llegó antes de las 12:00 horas.

Asistencia. Entre los personajes que participaron en la guardia del homenaje de cuerpo presente estuvieron Ricardo Monreal y Ruben Moreira.