La Real Academia Sueca de las Ciencias decidió galardonar a John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton con el Premio Nobel de Física 2024 “por los descubrimientos e inventos fundacionales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales”.

“Los dos Premios Nobel de Física de este año”, apunta el comunicado de prensa, “han utilizado herramientas de la física para desarrollar métodos que son la base del potente aprendizaje automático actual”.

John Hopfield, académico de la Universidad de Princeton, “creó una memoria asociativa que puede almacenar y reconstruir imágenes y otros tipos de patrones en los datos”. Por su parte, Geoffrey Hinton, profesor de la Universidad de Toronto, “inventó un método capaz de encontrar de forma autónoma propiedades en los datos y realizar así tareas como identificar elementos concretos en imágenes”.

El comunicado emitido por la Academia, detalla los orígenes de la inteligencia artificial:

“Cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos referirnos al aprendizaje automático mediante redes neuronales artificiales. Esta tecnología se inspiró originalmente en la estructura del cerebro. En una red neuronal artificial, las neuronas del cerebro están representadas por nodos que tienen valores diferentes”.

Dichos nodos, puntualizan, “se lo influyen mutuamente a través de conexiones que pueden compararse a sinapsis y que pueden reforzarse o debilitarse”. Como parte del proceso, “la red se entrena, (…), desarrollando conexiones más fuertes entre nodos con valores simultáneamente altos”.

“Los galardonados de este año han realizado importantes trabajos con redes neuronales artificiales desde la década de 1980”, aseveran desde Suecia.

Finalmente, Ellen Moons, Presidenta del Comité Nobel de Física, concluyó que:

“El trabajo de los galardonados ha sido ya de lo más beneficioso. En física utilizamos redes neuronales artificiales en una amplia gama de áreas, como el desarrollo de nuevos materiales con propiedades específicas”.

El premio que recibirán los físicos es de 11 millones de coronas suecas, es decir alrededor de 1 millón 64 mil dólares al cambio de hoy.

