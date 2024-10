A pesar de ya estarse alejando de las costas mexicanas tras causar fuertes lluvias y grandes rachas de viento, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que “Milton” nuevamente se ha convertido en un huracán categoría 5.

De acuerdo con el organismo, se espera una gran zona de marejada ciclónica destructiva a lo largo de una parte de la costa centro-oeste de la península Florida. Si se encuentra en un área con advertencia de marejada ciclónica, evacúe si así lo indican las autoridades locales.

Te podría interesar: Hallan cuerpo de turista desaparecida en el estómago de un tiburón en Indonesia

Además de ello, en el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) así como del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “Milton” se ubica a 100 kilómetros al norte de Río Lagartos, Yucatán y a 150 Kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, en Quintana Roo.

Este ciclón volvió a tomar fuerza tras haber pasado muy cerca de las costas de Yucatán, se esperaba que pudiera perder fuerza en su camino rumbo a Florida, pero los pronósticos indican otra cosa, por lo que se mantiene la alerta en esta zona de los Estados Unidos.

Debido a la alta peligrosidad que representa, al grado de ser catalogado como el “peor huracán en un siglo”, autoridades locales han hecho un llamado para evacuar inmediatamente las zonas de alto riesgo, sobre todo porque apenas se están recuperando de los estragos de “Helene”.

Te podría interesar: EU examinará un recurso contra las ‘armas fantasma’

“Toda la península de Florida está bajo algún tipo de alerta o advertencia”, afirmó el martes el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Se espera que para entre el miércoles y jueves, este huracán toque tierra en las costas de la Península de La Florida.

4pm CDT Oct 8th Key Messages for #Hurricane #Milton which has become a Category 5 hurricane again:

Large area of destructive storm surge expected along portion of west-central coast of #Florida Peninsula. If you are in a Storm Surge Warning area, please evacuate if told by local… pic.twitter.com/JRNnFfKLu5

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2024