Autoridades localizaron la camioneta de la alcaldesa electa de Mazatlán, la cual había sido robada con lujo de violencia.

Cabe recordar que ayer lunes 7 de octubre, un grupo armado asaltó a Estrella Palacios Domínguez -alcaldesa electa de Mazatlán- sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán, esto en el estado de Sinaloa.

A través de las redes sociales se difundió el momento en que los criminales despojaron de su camioneta Chevrolet Tahoe de modelo reciente, color blanco, y se marcharon del sitio dejando a un costado de la vialidad a la alcaldesa y parte de su equipo de trabajo.

Estrella Palacios dio a saber que ella y su personal se encontraban bien tras el atraco.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, informó elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal localizaron el vehículo a unos 300 metros aproximadamente de la caseta de Quilá, en Culiacán.

La camioneta se encontró en calidad de abandono.

Sobre el despojo de la camioneta del alcalde de San Ignacio –Octavio Bastidas Manjarrez, quien viajaba con rumbo a Culiacán, para una reunión en el Palacio Municipal con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya– las autoridades estatales no comunicaron algo al respecto.

Alcaldesa electa de Mazatlán no ha solicitado protección

Lo anterior lo dio a conocer el aún presidente municipal del municipio, Édgar González Zataráin.

“No, en lo absoluto, no hay petición, yo la vi ayer y no me solicitó en absoluto ningún apoyo, ella obviamente todos los temas los vio con el Gobernador, me imagino que en el caso de lo que le sucedió, pero en lo particular a mí no me ha pedido apoyo”, dijo en conferencia de prensa.

