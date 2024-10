Sinceramente, a estas alturas ya no sé si lo que padece Manlio Fabio Beltrones es amnesia o bipolaridad. Pero ya sea una, la otra o ambas, son convenientes y selectivas. El pasado fin de semana el sonorense anunció, a través de sus redes sociales que tras la ratificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las recientes reformas estatutarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que derivaron en la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente priista, por cuatro años más, anunció su separación de los trabajos de la dirigencia del partido. No obstante, no aclaró si esto representa su renuncia a su militancia en el tricolor.

El argumento que esgrimió Manlio Fabio para anunciar su stand-by dentro del PRI es tan simplista como pueril: asegura que la dirigencia del partido ha adoptado una vocación reeleccionista que se aleja de los ideales de justicia, democracia, inclusión y renovación que siempre han caracterizado al tricolor… una actitud que, según él, le está causando un enorme daño al priismo, ya que con esta decisión del TEPJF el partido queda a la deriva, sin futuro y sin congruencia.

¡Ahora resulta! Alejandro Moreno y el TEPJF son los responsables de la debacle priista.

Manlio Fabio: los políticos (me refiero a los buenos políticos) no se pueden dar el lujo de la memoria corta, sobre todo cuando ésta no les favorece y eso es algo que a últimas fechas es de lo que más han presumido tanto tú como esos priistas de ocasión y que, esos sí, le han provocado un quebranto y un desprestigio brutal al priismo: Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo Maza, Miguel Osorio Chong, Francisco Labastida. Alejandro Murat, Enrique Ochoa, Fernando Lerdo de Tejada, Alejandra del Moral… el etcétera es kilométrico y, créeme, sus traiciones y omisiones los dibujan de cuerpo entero no sólo ante la militancia tricolor, sino frente a todo el pueblo de México. Todos ellos ya emitieron su veredicto y ninguno de ustedes sale bien librado.

Cierto, Alejandro Moreno no es ningún angelito. Tiene muchos pendientes que aclarar. Pero a diferencia de ustedes, él ha permanecido visible y de pie, no se ha ido a esconder a ningún lado en espera de que la tormenta le sea favorable.

Le declaró la guerra al expresidente López Obrador y al morenismo sin doblarse ni chaquetear (cosa que muchos de ustedes sí hicieron) y, ahora, en un afán conciliador, acepta que como oposición el PRI no tiene porqué ser un contreras permanente en todo lo que proponga la presidenta Sheinbaum. Reconoce que a la oposición le urge ser más racional que visceral.

¿Y ustedes?

Ustedes tienen décadas obedeciendo únicamente a sus agendas personales. Y para botón de muestra te puedo mencionar a los exgobernadores priistas Quirino Ordaz (Sinaloa), Omar Fayad (Hidalgo), Alejandro Murat (Oaxaca), Alfredo del Mazo (Estado de México) y Claudia Pavlovich (Sonora): todos le entregaron a Morena sus gubernaturas a cambio de ser premiados por el obradorato.

Así que si te separas, te deslindas o renuncias al PRI, la verdad ya no es noticia, porque hace mucho dejaste de estar.

