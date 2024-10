El actor estadounidense Jim Parsons, conocido mundialmente por haber interpretado a Sheldon Cooper en la Teoría del Big Bang, habla de su regreso a Broadway.

De acuerdo con una entrevista para el medio de noticias estadounidense “TODAY”, el actor confirmaría su regreso para la renovación de “Our Town”, la clásica obra estadounidense que habla acerca de la vida cotidiana de los lugareños de la ciudad ficticia de Grover’s Corners.

En la entrevista, Parsons comparte su deseo de participar en el tan prestigioso teatro de Broadway y al mismo tiempo pretende ganarse la confianza del público con esta actuación.

Del mismo modo, el artista expresa que el público se convirtió en una verdadera comunidad para el y está empeñado en ganarse la confianza de las personas al actuar en esta obra.

Después de la finalización del popular sitcom “La Teoría del Big Bang” en 2019, el actor Jim Parsons, se mostró interesado en elevar su talento, buscando nuevos horizontes que le permitan explotar sus habilidades como actor.

“Our Town” es considerada como un melodrama clásico dentro de la comunidad estadounidense, donde la obra trata temas relacionados a la mortalidad, al amor, al ciclo de la vida, la compañía mutua y la familia.

La obra fue estrenada en 1938 y escrita por el dramaturgo Thornton Wilder, convirtiéndose rápidamente en un éxito, mismo que en 1940 se realizó una película con el mismo nombre protagonizada por Martha Scott.

Jim Parsons talks about his return to Broadway in the revival of “Our Town” @OurTownBroadway, how he aims to win over the audience’s trust in this performance and more. pic.twitter.com/Nrkl1RgASR

— TODAY (@TODAYshow) October 8, 2024