La FIFA sancionó al futbolista Marco Curto por llamar “Jackie Chan” a su rival de Corea del Sur.

Curto es jugador del Como 1907, pero lo cedieron al Cesena este verano, sin embargo, el jugador realizó un acto de discriminación contra Hwan Hee-chan, futbolista del Wolverhampton de Inglaterra.

El pasado mes de junio, ambos clubes sostuvieron un partido amistoso en la ciudad española de Marbella, y es ahí donde Marco Curto cometió la indisciplina.

“Déjale, se cree Jackie Chan”, dijo el futbolista del Cesena a un compañero refiriéndose a Hwan Hee-chan.

Esto desató el enojo del jugador surcoreano y su compañeros quienes defendieron al jugador del Wolves. Al final terminó en una riña en el terreno de juego dejando expulsado al luso Daniel Pondance.

Tras este incidente, la FIFA realizó una investigación -a petición del Wolves y de la Asociación Coreana de Futbol– al respecto y este 8 de octubre emitió una resolución anunciado una fuerte sanción contra Marco Curto.

“El jugador fue declarado responsable de conducto discriminatoria y sancionado con diez partidos de suspensión. La mitad de estos partidos se suspenden por un periodo de prueba de dos años”, dijo el portavoz de la FIFA.

Además de pasar 10 partidos en la congeladora, el jugador infractor deberá someterse a una “formación educativa con una organización aprobada por la FIFA” y “realizar servicio comunitario”.

El Wolverhampton confirma la sanción a Curto y la celebró.

“Aplaudimos la decisión de la FIFA de imponer una suspensión tras el incidente racista ocurrido durante nuestro amistoso de pretemporada contra Como 1907”, escribió en sus redes sociales.

We welcome FIFA’s decision to issue a suspension following the racist incident during our pre-season friendly against Como 1907.

— Wolves (@Wolves) October 7, 2024