LA REFORMA SERÁ PARA GARANTIZAR PRINCIPIOS RECTORES DE LA ELECCIÓN JUDICIAL

La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se enviarán al Congreso iniciativas para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral. El objetivo de dichas reformas es garantizar los puntos rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos a elección del Poder Judicial. Explico que con estas adecuaciones, se dará legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia al proceso electoral judicial, donde se elegirá a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados del Tribunal Electoral. La elección de jueces y magistrados se realizará en dos etapas. Una en 2025 y la otra en 2027. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, hizo entrega al Senado de las iniciativas de reformas que contienen el instructivo procesal para hacer viable la elección de jueces, magistrados y ministros. Detalló que estas iniciativas de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación, dotarán de certeza jurídica los procedimientos y validarán el proceso electoral en todas sus fases. Propone, además modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya que con ella se podrá materializar la autonomía e independencia del poder judicial, al señalar que la ciudadanía expresado su anhelo de tener justicia. La reforma constitucional al Poder Judicial recientemente aprobada representa una nueva realidad en las que los tres poderes de la Unión son electos por el voto popular, por ello la materialización de este objetivo, estamos entregando estas dos iniciativas que contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país. Rosa Icela Rodriguez añadió que estamos hoy ante la oportunidad de hacer historia al participar en la construcción de una nueva estructura de impartidoras e impartidores de justicia en México. Las dos iniciativas se entregaron al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien adelantó que mañana miércoles podrían ser presentadas ante el pleno, previa dictaminación ante comisiones.

PRESIDENTE DEL SENADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; RECIBE SENADO DOS INICIATIVAS PARA DAR SOLIDEZ A ELECCIÓN DE JUECES, MINISTROS Y MAGISTRADOS

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recibió dos iniciativas que presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de regular con claridad la preparación, realización y validación del proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros, en todas sus fases y etapas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregó al senador Fernández Noroña los dos proyectos para modificar las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En el encuentro, Fernández Noroña consideró que las reformas legales son fundamentales para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras, que se realizará el primer domingo de junio de 2025. Además, el presidente de la Mesa Directiva dio a conocer que las dos iniciativas se turnarán de inmediato a las comisiones correspondientes para que sesionen a la brevedad. “Yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones” para abordarlas en el pleno senatorial, señaló el legislador. Rosa Icela Rodríguez, en tanto, explicó que las reformas fueron remitidas a esta Cámara por instrucciones de la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo contenido, detalló, incluye el “instructivo procesal” para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país, derivado de la reforma al Poder Judicial, recientemente aprobada. En los proyectos de reforma, añadió, se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral, en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica a los procedimientos para la elección. Las propuestas legislativas que hoy ponemos a su consideración, regulan, con claridad y certidumbre, la preparación, la realización y la validación del proceso en todas sus fases”, explicó Rodríguez Velázquez. Asimismo, sostuvo que, con el ánimo irrestricto de procurar equidad y respeto a los derechos de todas y todos los participantes, también se plantea la modificación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La ciudadanía ha expresado reiteradamente su anhelo de tener justicia, y para que ello sea posible, debemos respetar su voluntad, facilitando todos los medios para que se materialice la autonomía e independencia del Poder Judicial”, concluyó. A la reunión asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández; la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Imelda Castro Castro; el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez; y el secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita Alonso. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que el próximo sábado 12 de octubre, se realizará la insaculación pública sobre los cargos de las personas juzgadoras que se elegirán en la jornada electoral de junio de 2025. El senador reiteró que las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral permitirán un marco mucho más sólido para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros. Este sábado, 12 de octubre, se realizará de manera pública el sorteo de cuáles serán los cargos que se elegirán, porque la mitad de los juzgados, de los titulares, de las personas titulares de los juzgados se elegirán este primer domingo de junio de 2025. Gerardo Fernández Noroña indicó que el Senado de la República emitirá en tiempo y forma, la primera quincena de octubre, la convocatoria para que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten sus candidaturas. Además, explicó que quienes actualmente se desempeñan como personas juzgadoras tienen pase directo a la elección, si así lo deciden. El presidente de la Mesa Directiva hizo énfasis en que la reforma constitucional al Poder Judicial ya es ley vigente en el país, y los cambios a las leyes en materia electoral permitirán un marco mucho más sólido para este histórico, único, importantísimo proceso de elección de las personas juzgadoras.

SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; REFORMAS QUE FIJAN MÉTODO PARA ELECCIÓN DE JUZGADORES SE APROBARÁN EN TIEMPO Y FORMA

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, aseguró que las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum ayer lunes al Senado, se aprobarán en tiempo y forma. El también coordinador de Morena aseguró que con estos proyectos se adecuará el marco legal a los términos de la reforma constitucional para elegir a jueces, ministros y magistrados, aprobada el pasado 11 de septiembre. Al cuestionarle si con esto se pretende dar certidumbre a la reforma judicial para que no sea impugnada, Adán Augusto López señaló que todo cambio a la ley tiende a dar certidumbre jurídica, y éstas, lo que hacen es regular el trabajo relativo a la organización del proceso electoral extraordinario para la elección de las personas juzgadoras. Además, adelantó que esta semana, el pleno de la Cámara de Senadores también podría analizar y, en su caso, aprobar, ya sea la reforma para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y la que establece que la fijación anual de los salarios mínimos nunca estará por debajo de la inflación. Adán Augusto López Hernández lamentó el clima de violencia que se vive en Chilpancingo, Guerrero, y consideró que se tendrán que hacer las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; CONGRESO DE LA UNIÓN RINDE HOMENAJE LUCTUOSO DE CUERPO PRESENTE A LA DIPUTADA IFIGENIA MARTÍNEZ

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que legisladoras y legisladores de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión rindieron homenaje luctuoso de cuerpo presente a la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; puestos de pie guardaron un minuto de silencio y le dedicaron aplausos. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, expresó: Nos encontramos reunidos en este Salón de Sesiones para llevar a cabo un homenaje luctuoso con motivo del fallecimiento de la maestra Ifigenia Martha Martínez y Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados. Nos acompañan familiares y amigos de la distinguida maestra Ifigenia: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carillo; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; gobernadoras y gobernadores.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR; CLAUDIA SHEINBAUM MARCA EL COMIENZO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó, que con la presidenta Claudia Sheinbaum su partido y aliados buscarán consolidar las reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El morenista hizo un recuento de las que se han aprobado y las que están pendientes en el actual periodo legislativo y destacó que en el Congreso se ha logrado concluir cuatro reformas significativas. La primera, la del Poder Judicial que reiteró, tiene como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de justicia. La segunda, sobre la Guardia Nacional, sobre la que dijo se enfocó en fortalecer su estructura y funcionamiento para reforzar la seguridad pública, y la tercera reforma se centró en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando su inclusión y participación en las políticas públicas Ramírez Cuéllar adelantó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el incremento del salario mínimo son reformas en proceso de discusión, pero que requieren ajustes y consenso para su aprobación. La jornada de trabajo tiene que cambiar, estamos viendo cómo hacer esa transición sin afectar la productividad ni los derechos de los trabajadores. También, dijo que uno de los temas más urgentes en la agenda legislativa es la reforma en materia de agua, que busca regular el uso y distribución de este recurso. El reto es garantizar el acceso al agua como un derecho humano, no solo en términos de cantidad, sino también de calidad. El agua es un bien nacional que debe ser gestionado con responsabilidad. Destacó que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia representa el comienzo de una nueva etapa en México, donde el objetivo principal es construir un nuevo contrato social. Este debate debe centrarse en cómo avanzar en las reformas necesarias para continuar con la transformación iniciada en diciembre de 2018, bajo el liderazgo del expresidente López Obrador. Siento que la llegada de Claudia abre una nueva etapa, estamos por construir un nuevo contrato social, creo que el debate debe estar encaminado en este sentido. Lo más importante es continuar con esta decisión que se tomó desde diciembre de 2018 con la llegada del presidente López Obrador para fortalecer una red de bienestar que tiene como ingrediente básico los ingresos de los hogares mexicanos, producto del trabajo.

SENADOR RICARDO ANAYA; COMISIONES DEL SENADO APRUEBAN PROYECTO DE CONVOCATORIA PARA ELEGIR A TITULAR DE LA CNDH

El senador Ricardo Anaya informo que las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia aprobaron el proyecto de la convocatoria para la elección o, en su caso, reelección de la presidenta o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para el periodo 2024-2029. Los órganos legislativos que presiden Reyna Celeste Ascencio Ortega y Javier Corral Jurado, respectivamente, se declararon en sesión permanente, toda vez que hay un proceso de análisis del documento. Ello, debido a que, de conformidad con un acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado el pasado 3 de octubre por el pleno del Senado, el proyecto de convocatoria fue turnado a la Junta de Coordinación Política, a fin de que impulse los entendimientos y convergencias que permitan darle cumplimiento en tiempo y forma. Una vez que haya sido avalado por la Jucopo, el proyecto será devuelto a las comisiones unidas, para que emitan la convocatoria del Senado de la República para la elección de la presidenta o el presidente de la CNDH. Javier Corral aseguró que las y los senadores no llevarán a cabo un proceso de simulación o con decisiones predeterminadas, para la selección de la titularidad de la CNDH, sino que esta designación será transparente, genuina, abierta, honesta y franca, sabiendo que representamos los intereses de la República. Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, consideró que es necesario contar con una CNDH que no se deje llevar por posiciones políticas o ideológicas, y que, desde la parte técnica, logre que se respeten y garanticen los derechos de las personas. Ricardo Anaya Cortés señaló que Rosario Piedra Ibarra no ha estado a la altura del cargo, ya que su gestión fue un absoluto desastre, por lo que hago votos para que el Senado nombre el mejor perfil, una persona con todas las credenciales, a prueba de cualquier injerencia del poder, porque se necesita una Comisión fuerte y con autoridad moral. Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, expresó que es fundamental cuidar el proceso de selección, en el cual debe involucrarse a la sociedad civil, para llevar a mejor puerto las determinaciones de la convocatoria. Solicitó a la mayoría legislativa, buscar los consensos necesarios que garanticen los mejores perfiles para atender auténticamente los derechos humanos de la población. Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, indicó que es necesario darle continuidad al trabajo que ha llevado a cabo hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ha buscado recordarle al pueblo de México que el Estado no es, y no debió ser jamás el enemigo, sino que es una construcción social de la cual todas y todos forman parte, y que tiene la función de proteger a la gente de las injusticias y de las violaciones a los derechos humanos. Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, dijo que es necesario que los perfiles garanticen que la CNDH será un ente autónomo y sólido, que cuente con la libertad necesaria a la hora de cuidar los derechos de las personas.

JOE BIDEN; EEUU DESTINA A ISRAEL 17,900 MILLONES EN AYUDA MILITAR

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informo que su gobierno ha destinado una cifra récord de al menos 17.900 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Esta cantidad supone el mayor desembolso realizado por EE.UU. desde que comenzó su programa de asistencia militar a Israel en 1959 según el centro de investigación no partidista ‘Costs of War Project’ de la Universidad Brown. Los investigadores advierten que la cifra es conservadora y podría ser superior, ya que la Administración de Joe Biden ha realizado al menos 100 acuerdos armamentísticos con Israel desde octubre de 2023 por valores inferiores al umbral que requiere ser notificado al Congreso.

BENJAMIN NETANYAHU; INSISTE A MACRON QUE NO ABOGUE POR RESTRINGIR ARMAS A ISRAEL

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró en una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, que espera que sus aliados no impongan restricciones que sólo fortalecerán el eje del mal iraní, después de que el mandatario europeo abogase por limitar el envío de armas. Así como Irán apoya a todas las partes del eje terrorista iraní, se espera que los amigos de Israel lo respalden y no le impongan restricciones que sólo fortalecerán el eje del mal iraní. El primer ministro enfatizó que las acciones de Israel contra Hizbulá crean una oportunidad para cambiar la realidad en el Líbano en beneficio de la estabilidad, la seguridad y la paz en toda la región.

DONALD TRUMP; ATACA NUEVAMENTE A LOS MIGRANTES: “ES UNA INVASIÓN DE SALVAJES CRIMINALES”

El expresidente de EE.UU. y candidato republicano Donald Trump volvió a atacar a los migrantes indocumentados durante un mitin de campaña en el estado clave de Wisconsin, donde afirmó que gente horrible está cruzando la frontera del país. Es una invasión de salvajes criminales, manifestó Trump en un acto realizado en el pueblo de Juneau en el condado de Dodge, un área rural del sur de Wisconsin, uno de los siete estados que decidirán las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Donald Trump criticó a la actual Administración del presidente, Joe Biden, así como a la vicepresidenta y su rival en los futuros comicios, la demócrata Kamala Harris, por la gestión en la frontera sur, y reiteró su promesa de efectuar la mayor deportación hecha en el país si es que llega a la Casa Blanca.

LUIS GARCÍA; EXISTE NERVIOSISMO EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO A UN MES DE LAS ELECCIONES DE EEUU

El director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán, señalo que el nerviosismo abunda en la frontera sur de México, a un mes de que sean las elecciones a la Presidencia de Estados Unidos, donde activistas y migrantes temen que se forme un tapón migratorio por las políticas más restrictivas en Norteamérica. Defensores de migrantes en Tapachula, la mayor urbe del límite de México con Centroamérica, expresaron su preocupación por un posible regreso del exmandatario Donald Trump a la Casa Blanca, pero también por una continuación de las medidas del actual presidente, Joe Biden. Creemos que este tipo de medidas del Gobierno de los Estados Unidos lo que va llevar a cabo es deportaciones y persecución de migrantes y la criminalización del fenómeno migratorio, incluyendo a niños, mujeres y a los defensores.

