Un grupo de hombres armados, presuntamente sicarios, lanzan en redes sociales un video anunciando la creación de un grupo delictivo titulado Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG).

Los sujetos armados con fusiles de alto calibre; como Barret calibre 50, escopetas y lanzagranadas de origen estadounidense, expresan una amenaza contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

En el video que circula a través de la plataforma X, se muestra a los hombres armados con los rostros cubiertos, usando uniformes camuflados de francotirador tipo “ghillie” y equipos tácticos. Se pueden apreciar cerca de 14 individuos, todos ellos respaldados con armamento exclusivo de las fuerzas armadas.

En el video, el presunto líder del grupo, se expresa hacia el pueblo de Tabasco con algunas palabras:

“Buenas tardes pueblo tabasqueño, hoy día sábado del mes de octubre del 2024, le hacemos saber a la SSP, que aquí no hay miedo, solo respeto al gobierno…”

“Pero si siguen actuando como mugrosos, entregándole a la gente a la mugre, matando inocentes (…) queremos que sepan, que los estamos esperando, que asomen la cabeza, aquí no hay tregua, ni con la mugre ni con los volteados”. Comenta el vocero del grupo.

“Miedo a morir no hay (…) Todos los que apoyen a la mugre, vamos sobre ellos (…) Si el gobierno no hace nada, nosotros con gusto actuaremos. ¡Puro CTNG!, ¡Cártel Tabasco Nueva Generación!”. Concluye el presunto jefe del grupo junto con los hombres armados.

🇲🇽The Tabasco New Generation Cartel (CTNG) makes its appearance in a video, “We let the SSP know that there is no fear here, only respect for the government,” they say. pic.twitter.com/eDexncObGD

— PICTURED WAR (@PicturedWar) October 7, 2024