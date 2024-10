De manera sorpresiva y a unas horas de haber sido catalogado como categoría 3, el Centro Nacional de Huracanes informó que “Milton” rápidamente se transformó en un huracán categoría 4, representando un riesgo para la Península de Yucatán en su trayectoria rumbo a Florida.

En su última actualización correspondiente a las 08:05 horas (tiempo de Estados Unidos) el Centro Nacional de Huracanes detalló que este fenómeno natural mantiene vientos máximos sostenidos que han aumentado a 150 mph (240 km/h) y la presión mínima ha caído a 940 mb.

Recordemos que durante la tarde del pasado domingo 6 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje alertando a los pobladores de Veracruz, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, así como de la costa de Tamaulipas y Yucatán.

En la más reciente actualización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “Milton”, ya como categoría 4, provocará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán y el oriente del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del golfo de México.

Actualmente, este ciclón se ubica a 190 kilómetros al oeste-noroeste de Celestún, Yucatán, y a 240 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, debido a su incremento acelerado, no se descarta que pueda convertirse en un huracán categoría 5.

Se prevén rachas de viento de 150 a 180 km/h, oleaje de 5 a 7 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas Campeche y Yucatán; rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco; y de 70 a 90 km/h con oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Quintana Roo.

8:05 AM CDT Monday Update: Milton rapidly intensifies into a category 4 hurricane. The maximum sustained winds have now increased to 150 mph (240 km/h) and the minimum pressure has fallen to 940 mb. pic.twitter.com/wlJXbB5lkr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2024