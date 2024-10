Luego de una gran espera, el Domo Digital del Papalote Museo del Niño fue el escenario perfecto para la listening party para dar a conocer el más reciente álbum de Coldplay, Moon Music.

La agrupación británica, reconocida por su capacidad de evolucionar y sorprender con cada disco, ofreció una experiencia inmersiva a un grupo selecto de fans, quienes se dejaron envolver por la fusión entre música y visuales inspirados en el universo y el espacio.

Chris Martin, vocalista de la banda, inició la velada –a través de un video– con un mensaje de reflexión: “Lo que este álbum intenta decir es que tal vez nuestro amor sea la mejor respuesta ante las adversidades, tanto internas como externas”.

Sus palabras resonaron profundamente con los asistentes, anticipando la temática del álbum: un recorrido por el conflicto interno, la lucha emocional y la búsqueda de consuelo. Moon Music, con su combinación de piezas instrumentales y colaboraciones vocales, nos recuerda a la fuerza del amor para hacerle frente a la incertidumbre de la vida.

Las proyecciones visuales en el Domo Digital iban desde impresionantes planetas y constelaciones, hasta coloridas nebulosas que complementaron cada tema, generando un efecto casi hipnótico.

La atmósfera fue de asombro y felicidad, mientras el público disfrutaba de cada tema en silencio y con admiración, dejando escapar gritos y aplausos entre canciones como una forma de agradecer la experiencia.

Este álbum, de apenas 44 minutos de duración, se aparta de la estructura tradicional de la banda. En canciones como GOOD FEELiNGS –una oda a la conexión humana junto a la artista Ayra Starr y WE PRAY, un tema colaborativo con Burna Boy y Little Simz sobre fe y perseverancia, Coldplay experimenta con nuevos estilos y mensajes. Versos como “all the good, good feelings – Don’t ever let them go”, resuenan como un mantra de positividad y esperanza en medio del caos.

Además de su contenido musical, Moon Music representa una declaración de la banda sobre el final de su trayectoria.

El líder de la banda dijo en entrevista con Zane Lowe para Apple Music, que este álbum es el antepenúltimo trabajo de la banda antes de su retiro definitivo. Sin embargo, lejos de ser una despedida nostálgica, el disco celebra la vida, la conexión entre las personas y la posibilidad de encontrar paz en tiempos difíciles.

Los asistentes, conmovidos, salieron del evento con la sensación de haber sido parte de un momento íntimo y trascendental, donde Coldplay demostró una vez más el por qué su música sigue siendo un faro de esperanza para millones alrededor del mundo.

Los visuales no sólo acompañaron la música, sino que añadieron una dimensión casi etérea a la presentación. Figuras astronómicas, estrellas fugaces y nebulosas coloridas se movían al ritmo de cada acorde, mientras la luna, en su papel de protagonista, cambiaba de tonalidades, reflejando la evolución emocional del álbum.

A medida que el álbum avanzaba, el público no pudo contener la emoción y respondió al final de cada tema con aplausos y gritos de alegría, a pesar de que la banda nunca estuvo presente en esta escucha del disco que ha generado mucha controversia.

A lo largo de la presentación, Coldplay reafirmó su compromiso con la calidad musical y la conexión con su público. Cada canción, cada acorde, fue ejecutado con precisión, reflejando la madurez creativa de la banda.

El evento cerró con una sensación de nostalgia, pero también con la promesa de dos nuevos trabajos antes de su retiro. Moon Music, con su mezcla de melancolía y esperanza, quedará grabado como un testamento del poder de la música para unir corazones.

Aunado a su valor artístico, Moon Music destaca por ser un ejemplo de innovación ecológica y responsabilidad con el medio ambiente.

La banda lanzó una edición especial del álbum en colaboración con The Ocean Cleanup , utilizando plástico PET recolectado del río Las Vacas en Guatemala.

Cada LP está hecho con 9 botellas de plástico recicladas, lo que reduce significativamente las emisiones de CO2 durante su producción y evita que el plástico vuelva a entrar a los ecosistemas marinos.