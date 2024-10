La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, en su primera gira por el país como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, desde Jantetelco, Morelos, resaltó que el pueblo de México decidió la democratización del Poder Judicial. El pueblo decidió que no solamente debe haber democracia para elegir a la presidenta, no solamente para elegir a diputados, a senadores, a la gobernadora, al Congreso local, sino que ahora el Poder Judicial sea electo por el pueblo de México. Y va a ser así porque en México se acabaron aquellos gobiernos que servían a unos cuantos. Puntualizó que en el gobierno de la primera mujer Presidenta de México se seguirá gobernando con los principios del Humanismo Mexicano. El Segundo Piso de la Cuarta Transformación es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Explicó ante los habitantes de Morelos, las obras y proyectos nacionales que llegarán a este estado como la tecnificación de los distritos de riego para mejorar la productividad agrícola y abastecer de agua potable a la población. Destacó que en este estado una de las grandes prioridades será mejorar la comunicación vial. Vamos a apoyar para tecnificar los distritos de riego para aumentar la productividad. Pero, además, esa agua que le sobre cuando se haga eficiente, pues la vamos a destinar a las comunidades para que podamos abastecer de agua potable a todo Morelos. Y algunos caminos, como el camino Tierra y Libertad, que es un círculo que rodea a Morelos, que hoy está en muy malas condiciones y lo vamos a reparar, a modernizar, ampliar, para que puedan comunicarse todas las comunidades y también caminos rurales en todo Morelos. Anunció que hoy lunes 7 de octubre inicia el registro casa por casa de la Pensión para el Bienestar de las Adultas Mayores, primero con las mujeres de 63 a 64 años y después con las de 60 a 63 años. Además, se implementará la nueva beca universal ‘’Rita Cetina Gutiérrez’’ para estudiantes de educación básica de escuelas públicas, que en un primer momento beneficiará a jóvenes de secundaria, y gradualmente llegará a preescolar y primaria. La Presidenta de México detalló que, en complemento a la pensión de adultos mayores de 65, se construirán nuevas Farmacias del Bienestar y se contratará en enero a más de 20 mil profesionales de la salud para llevar salud casa por casa. Van a pasar nuestros compañeros servidores y servidoras de la nación a visitar a todas y todos los adultos mayores de 65 y más, van a ir a su casa. Les van a hacer un cuestionario, si ustedes lo aprueban, y ahí les van a preguntar su situación de salud, principalmente si tienen algún problema, si han ido al médico recientemente, qué medicamentos toman, porque en enero vamos a contratar más de 20 mil enfermeras, médicos, médicas, para que vayan a todas las casas de los adultos mayores a llevarles salud en su casa.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; CÁMARA DE DIPUTADOS RENDIRÁ HOMENAJE LUCTUOSO A IFIGENIA MARTÍNEZ

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que la Cámara de Diputados realizará homenaje luctuoso de cuerpo presente a la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, con la presencia de legisladoras y legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión. El acto tendrá lugar en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, hoy lunes 7 de octubre, a las 12:00 horas. El día sabado 5 de octubre falleció a los 94 años de edad, Ifigenia Martínez, una de las mujeres pioneras en la política y academia mexicana.

SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES; ME VOY DEL PRI. ME DESLINDO DE TRABAJOS Y LAS ACCIONES DE LA DIRIGENCIA

El senador Manlio Fabio Beltrones, expresidente nacional del partido, anunció su decisión de separarse de los trabajos y deslindarse de las acciones de la dirigencia del Partido, considerando que el partido está secuestrado. El legislador Beltrones dijo que la dirigencia nacional del PRI es de vocación reeleccionista que ha dejado de ser la de los ideales de democracia y justicia; inclusión y renovación. Esa actitud le hará más daño al PRI. Me gustaría estar equivocado y por eso, les deseo suerte. Al tiempo”. Señalo que a decisión que recientemente tomaron tres de los cinco magistrados del TEPJF para revertir la resolución del INE que desconocía la reelección de la dirigencia y los documentos básicos del PRI, aprobados en junio de este año, es contraria al sentido común y a lo que con claridad señala la Ley General de Partidos Políticos, afectando gravemente al PRI y a su militancia.

INVESTIGADOR JUAN PABLO AGUIRRE; IBD “CONGRESO ALISTA ELIMINACIÓN DE LA REELECCIÓN LEGISLATIVA

El investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), destaca un estudio titulado “Reelección de legisladores a debate que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará una iniciativa para no permitir la reelección en ningún cargo de representación. Especialistas han señalado que la reelección ha favorecido a la perpetuación en el poder de líderes y que ha sido utilizada por los partidos como mecanismo de disciplina. A diez años de adoptarse la reelección consecutiva en el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión alista la discusión de una reforma para reincorporar el principio de no reelección en la Constitución. El estudio señala que, en la actualidad, el artículo 59 constitucional contempla la reelección consecutiva para diputados federales y senadores, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará una iniciativa para no permitir la reelección en ningún cargo de representación popular. La investigación apunta que existen posturas a favor y en contra de la reelección que podrían ser consideradas por el Congreso en la discusión de esta iniciativa. Refiere que, para algunos especialistas, la reelección es un mecanismo de rendición de cuentas que promueve también la profesionalización legislativa, la estabilidad política y el fomento de la responsabilidad de las y los legisladores. En contraparte, otros especialistas han advertido que la reelección en México ha sido aprovechada por los partidos para concentrar el poder, fortalecer la disciplina y la perpetuación de liderazgos en los órganos legislativos.

INE; IMPUGNA ANTE TEPJF SUSPENSIÓN DE PROCESO PARA ELECCIÓN EN PJ

El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las suspensiones que le impiden continuar con el proceso de organización de ministros, jueces y magistrados. El asunto quedó asentado y fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. En otro expediente, se especifican los acuerdos y resoluciones del Consejo General relacionados con el inicio, organización y desarrollo del proceso electoral extraordinario. El INE ha recibido nueve suspensiones contra los comicios, que de no realizar, le atraería sanciones desde multas hasta destituciones o inhabilitaciones. Está previsto que las elecciones extraordinarias del Poder Judicial inicien en junio de 2025, cuando se elegirían a los nueve integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los miembros de la Sala Superior del TEPJF.

GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA; SOSTIENE REUNION CON MAR GARCÍA HARFUCH PARA ANALIZAR SEGURIDAD EN SINALOA

El gobernador Rubén Rocha Moya se reunió en la Ciudad de México con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para reforzar el compromiso de parte del Gobierno Federal de ayudar a Sinaloa para recuperar la seguridad y retomar el clima de tranquilidad. En el encuentro se vio la posibilidad de que el Gabinete de Seguridad Nacional sesione en Culiacán en próximas fechas, para dar seguimiento y analizar los resultados de los operativos de seguridad que se realizan en varios municipios del estado de la zona centro, donde se tiene la coordinación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina Armada de México. El gobernador Rocha le informó al secretario de Seguridad sobre las medidas que su gobierno apoyado por Sedena y guardia nacional ha emprendido para mejorar la situación, como el operativo de proximidad en las escuelas, con el objetivo de brindar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno a las clases presenciales, medida de la cual el secretario Harfuch dijo estar enterado. El mandatario estatal le informo que se implementaron cinco puntos antibloqueos para prevenir y resolver posibles bloqueos de las vías de comunicación, como ya han ocurrido. Le dijo que estos cinco puntos están ubicados en las carreteras donde se ha registrado la incidencia de estos bloqueos, como en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, donde se colocaron cuatro puntos, y uno más a la salida del túnel El Sinaloense, en la autopista Mazatlán-Durango. Tambien en la reunión, se comentó sobre el despliegue dispuesto por la propia Sedena, de 590 elementos de la Guardia Nacional para atender la seguridad en la ciudad capital en tanto se revisan las armas de los policías municipales. El secretario García Harfuch reiteró al gobernador Rocha que seguirá contando con la colaboración de las fuerzas federales de seguridad, para contener e impedir que se sigan suscitando estos enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada.

SENADOR RICARDO ANAYA; ELECCIÓN DEL NUEVO TITULAR DE LA CNDH. “NUNCA MÁS UNA EXTENSIÓN DE MORENA O UN APÉNDICE DEL GOBIERNO”.

El senador Ricardo Anaya dio a conocer que hoy lunes 7 de octubre, están convocadas las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, para discutir y, en su caso, aprobar la convocatoria para elegir al nuevo o nueva titular de la CNDH. El senador Ricardo Anaya señalo que en las circunstancias actuales, nos urge una CNDH fuerte, que sea realmente capaz de defender a los ciudadanos de las violaciones a sus derechos y los abusos de poder. Porque para eso fue creada la comisión, no para ser una extensión de Morena o un apéndice del gobierno. En ese sentido abundó que lo que vimos el sexenio pasado fue una CNDH sin voz ni voluntad propia, sino totalmente subordinada al presidente. No debemos repetir esa historia. No puede empezar así el nuevo gobierno. Sería empezar con el pie izquierdo en materia de derechos humanos. No podemos esperar que alguien ligado al poder sea capaz de defender a los ciudadanos de los abusos de ese mismo poder. El continuismo sería inaceptable. Respecto al reciente caso de los 6 migrantes muertos a manos de los militares, lo que considera parte de los efectos lamentables de la militarización. Es uno de los muchos abusos a los que hoy están expuestos no solo los migrantes: todas y todos los mexicanos. Debemos exigir que quien asuma la titularidad de la CNDH sea una persona independiente, a prueba de injerencias, con todas las credenciales para ser verdadera defensora o defensor de los derechos humanos.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; PIDE VOTAR A LA BREVEDAD REFORMA PARA BAJAR LA JORNADA LABORAL A 40 HORAS

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseveró que su bancada votó a favor del dictamen laboral consensuado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, mismo que se puede modificar y turnarlo a la brevedad al Pleno camaral para votarlo. Bajemos la jornada laboral de 48 a 40 horas, que a los trabajadores les paguen siete días y trabajen cinco. Sostuvo que esto se puede comenzar a aplicar de forma gradual con los trabajos que dejan más plusvalía de las grandes empresas y que reclaman más esfuerzo físico, como en la minería, el sector automotriz y en infraestructura. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, precisó, debe haber estímulos fiscales por esta reducción de horas. Mencionó que la Cámara Nacional de Comercio presentó una ruta de factibilidad para aplicar la propuesta, con una serie de medidas que permitirían mejorar el bienestar de los trabajadores. Planteó que, además, se pueden implementar buenas prácticas comerciales que se emplean en otras partes del mundo donde se descansa el fin de semana. Por ejemplo, citó, los grandes supermercados no abren los domingos porque la gente puede ir el sábado a surtir su comida, lo cual permite que las tiendas de barrio abran y mejoren su economía. Rechazó que esta medida laboral genere inflación. En México la inflación sube porque no producimos, no somos competitivos, no se invierte en carreteras, en ferrocarriles en el norte, porque cerraron ProMéxico y porque no hay paz ni seguridad. Como no somos productivos, los productos se encarecen y se genera inflación. Moreira Valdez insistió en que es momento de hacer este cambio de forma gradual, comenzar a ordenar la vida económica. Cuando tú le dices a un obrero que no va a trabajar el sábado, pues se va a ahorrar el dinero del transporte, va a estar en su casa más tranquilo y tendrá un poquito más de dinero para consumir.

JOE BIDEN; BENJAMIN NETANYAHU “ESTÁ INTENTANDO INFLUIR” EN LAS ELECCIONES DE EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no está seguro de si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, posiblemente está postergando la firma de un acuerdo de alto al fuego en Gaza para así influir en los comicios presidenciales de noviembre. Si está intentando influir en las elecciones, no lo sé, pero no cuento con eso. Joe Biden con unas palabras tajantes dijo: “Ningún gobierno ha ayudado a Israel más que yo. Ninguno, ninguno, ninguno. Y creo que Netanyahu debería recordar eso. En este sentido algunos demócratas han expresado su preocupación de que Netanyahu esté ignorando los llamados del presidente estadounidense a negociar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con el fin de dañar las posibilidades del partido en noviembre. Las encuestas sugieren que la creciente violencia en Medio Oriente y el fracaso en lograr un acuerdo diplomático están perjudicando a Joe Biden y a su reemplazo como candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris. Biden lleva meses presionando para que se alcance un acuerdo diplomático entre Israel y Hamás, y ha indicado en varias ocasiones que está cerca de conseguirlo. Por su parte Benjamin Netanyahu ha rechazado las sugerencias de Washington de que un acuerdo esté cerca. Hamás no ha llegado a un acuerdo. Lamentablemente, no hay ningún acuerdo en proceso, dijo el primer ministro israelí, apenas horas después de que un funcionario estadounidense dijera que el pacto estaba completado en un 90%. La relación cada vez más conflictiva entre Biden y Netanyahu, que se conocen desde hace décadas, contrasta con la relación amistosa que el líder israelí tenía con el expresidente Donald Trump, actual candidato republicano. Israel ha continuado sus ataques contra Gaza y ha seguido adelante con una invasión terrestre en el sur del Líbano. Ha prometido responder a un ataque con misiles balísticos iraníes esta semana. Los israelíes no han decidido todavía qué harán en cuanto a un ataque. Si yo estuviera en su lugar, estaría pensando en otras alternativas que no fuera atacar los yacimientos petrolíferos.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz