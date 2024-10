El legendario actor Al Pacino, famoso por sus roles como Tony Montana en Caracortada, habló recientemente en una entrevista sobre cuando estuvo al borde de la muerte tras contraer Covid en el 2019.

“Le pedí a alguien que me trajera una enfermera para hidratarme. Estaba sentado allí en mi casa y me había ido. Así. No tenía pulso”, dijo. “En cuestión de minutos estaba la ambulancia frente a mi casa. Había unos seis paramédicos en esa sala de estar y dos médicos, llevaban estos trajes que parecían sacados del espacio exterior o algo así”, explicó el intérprete al New York Times.

Pacino admitió que fue “impactante” abrir los ojos y ver todo eso a su alrededor. “Todos me decían: ‘Ha vuelto. Está aquí’”, añadió.

Cuando se le preguntó si su experiencia tuvo alguna “repercusión metafísica”, el actor ganador del Oscar dijo que sí, porque no vio una luz blanca ni nada parecido.

“No hay nada allí. Como dice Hamlet, ‘Ser o no ser’; ‘El país desconocido de cuyos confines ningún viajero regresa’ y dice dos palabras: ‘No más‘. No había más. Te fuiste. Nunca había pensado en eso en mi vida. Pero ya sabes, como actor suena bien decir que morí una vez. ¿Qué es cuando ya no hay más?”

A medida que se ha hecho mayor, el hombre de 84 años señaló que su visión de la muerte ha cambiado. Compartió que encuentra cierto consuelo en tener hijos y en saber que tiene una enorme obra a la que la gente recurrirá después de su muerte.

La entrevista fue en torno a la publicación de Sonny Boy, un libro sobre sus memorias.