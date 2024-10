Movimiento Ciudadano defenderá las causas de las y los chilangos, y pide enfasis, a la jefa de Gobierno, en el Sistema Integral de Cuidados, Movilidad y Seguridad.

Las luchas feministas de vanguardia y causas como el Sistema Integral de Cuidados, Movilidad Segura y garantía de derechos humanos y de acceso al agua para todos los habitantes de la ciudad de México, son algunas de las luchas que hará Movimiento Ciudadano desde el Congreso de la CDMX y que impulsará durante la gestión de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, para que las integre en sus acciones y planes de gobierno.

Durante la toma de protesta de la mandataria capitalina y en la lectura de posicionamientos, la legisladora naranja, Patricia Urriza Arellano, manifestó que la Bancada Naranja será una oposición responsable y para apoyar el plan de gobierno, pero también serán críticos, con planteamientos documentados e inteligentes, en beneficio e todas y todos los capitalinos.

La representante por Coyoacán indicó que son tres congresistas los del grupo parlamentario de MC, pero que harán muchas propuestas, sobre todo conscientes de que gobernar esta metrópoli es un desafío titánico, pero siempre en busca de la mejora de las condiciones de la ciudad.

La legisladora sostuvo que la política es de ideales y por ello defenderán todas y cada una de las causas que abandera el instituto político, como la lucha feminista, los derechos de la comunidad de la diversidad, la despenalización del uso de la cannabis y una ciudad limpia y con agua para todos quienes habitan en la capital del país.

“Decirle a la nueva jefa de gobierno que aquí está la fuerza feminista que va a seguir defendiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y caminar seguras y sin miedo por las calles, que aquí está la fuerza orgullosa, que no permitirá que se vuelva a meter al armario a las personas no binarias o a las personas trans, que aquí está la fuerza generacional que va a defender que haya una ciudad con agua limpia y árboles para los que vienen después de nosotros, que aquí está la fuerza política de la ciudad que va a seguir defendiendo cada día a los barrios y las alcaldías. Una ciudad libre es una ciudad en la que los desayunos son gratuitos para todas las escuelas y que el gasto del bolsillo en salud es el mínimo, donde un sueldo de 7 mil 400 pesos al mes no es suficiente para sostenerse en esta ciudad, en la que las y los jóvenes merecemos ocio y espacios lúdicos, para recordar que tenemos pendiente regular y no criminalizar el consumo de la marihuana, para decir que una ciudad corresponsable es una en que las mujeres no pagan por cuidados”, estableció.