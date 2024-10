Luego de una escandalosa semana que se vio envuelta por la polémica del barreno en la sala de prensa en Verde Valle y los rumores de la salida de Fernando Gago con destino a Boca Juniors, el entrenador argentino habló con la prensa para hablar acerca de dicho tema.

Tras haber perdido una edición más del ‘clásico tapatío’ por marcador de tres goles a dos, el estratega fue cuestionado por la prensa nacional, la cual ha recibido reportes de una presunta confirmación de Gago para ir a dirigir a Argentina y dejar a las Chivas a más de medio torneo.

“No me contactó nadie, no sé de donde salió esa información, yo no me contacte con nadie de ningún club absolutamente y lo digo porque acá (México) se hizo un rumor muy fuerte y lo vuelvo a decir, nadie de mi entorno ni mi gente se contactó con nadie”, platicó Fernando Gago a Telemundo en la previa del partido.

Recordemos que durante los últimos días, medios en argentina aseguraron que Juan Román Riquelme, directivo de Boca Juniors, se habría decidido por el exjugador del cuadro xeneize para encabezar una nueva dirección en el club tras los recientes tropiezos en el torneo local y la eliminación en la Copa Sudamericana.

Hasta el momento, periodistas y gente cercana a Boca Juniors sigue asegurando que Gago tiene cerrada su llegada al club sudamericano, esto a pesar de sus declaraciones tras la jornada 11 de la Liga Mx, por lo que todavía falta mucho trecho respecto a este tema.

Los próximos días serán clave en este tema debido a la suspensión de los campeonatos oficiales debido a la próxima fecha FIFA del mes de octubre para las eliminatorias mundialistas.

