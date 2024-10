El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que este viernes se comunicó con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para felicitarla por ser la primera mujer en asumir la Presidencia de la República.

A través de un mensaje en la cuenta oficial de la presidencia estadounidense, Biden escribió que espera que la colaboración entre ambas naciones promueva la seguridad y prosperidad mutua.

“Hoy hablé con la Presidenta Sheinbaum para felicitarla por su histórica toma de posesión como la primera mujer en ejercer la Presidencia de México.

“Espero continuar con esta sólida y colaborativa asociación que promoverá la prosperidad y la seguridad en ambos países”, indicó el mandatario estadounidense a través de la cuenta @POTUS.

A la ceremonia de investidura de Sheinbaum, realizada el 1 de octubre en el Cámara de Diputados, acudió Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos.

En el balance de la delegación estadounidense publicado por la Casa Blanca se detalla que la primera dama estuvo acompañada por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra; la administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés), Isabel Casillas Guzmán; el senador estadounidense Chris Coons, de Delaware; el senador Chris Murphy, de Connecticut; la representante federal del Distrito 44 de California y presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Nanette Barragán; el asistente adjunto del presidente y secretario social de la Casa Blanca, Carlos Elizondo; y la alcaldesa de Tucson, Arizona, Regina Romero.

Durante la visita, Jill Biden pronunció unas palabras en una recepción ofrecida por el Embajador Salazar, donde destacó el compromiso de la administración Biden-Harris con el fortalecimiento de la asociación entre Estados Unidos y México.

Junto con el Embajador Salazar asistió a una cena ofrecida por la Sheinbaum la noche anterior a su toma de posesión y posteriormente estuvieron presentes en un almuerzo en honor a la Presidenta Sheinbaum.

Al concluir su viaje, Jill Biden y los miembros de la Delegación visitaron el Museo Frida Kahlo para celebrar las conexiones culturales compartidas entre los Estados Unidos y México.

Today I spoke with President Sheinbaum to congratulate her on her historic inauguration as the first woman to serve as President of Mexico.

I look forward to continuing the strong and collaborative partnership that will advance prosperity and security in both of our countries. pic.twitter.com/kPXZ0pZaec

— President Biden (@POTUS) October 4, 2024