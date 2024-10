ESTAS REFORMAS SON PARA PROTEGER Y AMPLIAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó las Reformas Constitucionales, para la protección y ampliación de los derechos de las mujeres, lo que implica la modificación a seis artículos de la Constitución Política: 4°; 21; 41; 73; 116 y 123, además de siete leyes secundarias, para hacer realidad la igualdad sustantiva; la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia. Como primera Presidenta de México nuestra obligación es proteger a las mujeres y que en la Constitución de la República quede establecida: Uno, la igualdad sustantiva. Y también el derecho a una vida libre de violencia, no sólo para las mujeres, sino para las y los adolescentes, las y los niños. Además de, que no haya brecha salarial, entre hombres y mujeres: a trabajo igual, salario igual. Y de ahí se desprenden también una serie de modificaciones a leyes que tienen que ver con la protección de las mujeres mexicanas. Detalló que, en el artículo 4° se incorporará el derecho a la igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley, sino que además todas las leyes y todas las disposiciones en nuestro país tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos, a eso se refiere la igualdad. Mientras que en el artículo 21 y 116 constitucional se dispondrá que las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los estados ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género. En tanto, en el artículo 41 se establece la obligatoriedad de la paridad de género en la Administración Pública Federal y estatal, es decir, que haya gabinetes paritarios; quedará establecido en la Constitución. Para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se modificarán los artículos 4, 21, 73 fracción XXI y el 116 para implementar acciones focalizadas a la atención de las necesidades particulares de las mujeres en situaciones relacionadas con agravios por razón de género. Se establece también vida libre de violencia y lo que se llama deberes reforzados para con las mujeres, quiere decir que no solamente es la aplicación de la ley, sino que tiene que haber particularidades por la discriminación, por la violencia que vivimos las mujeres, también las niñas y los niños. Y que las fiscalías de investigación tengan necesariamente, lo establece en la Constitución, áreas especializadas en delitos por razón de género, esto no existía en la Constitución y nuestro objetivo es que quede en la carta magna. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo también destacó la creación de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres, que será redactada por un grupo de expertas, conformado por: Ángela Guerrero Alcántara, especialista en políticas públicas; Karla Michel Salas Ramírez, abogada feminista; Friné Salguero, activista, y Frida Hyadi Díaz González, mujer artesana, con la finalidad de que todas y todos conozcan los derechos plenos a los que una mujer tiene acceso. Queremos repartir una Cartilla de Derechos de las Mujeres a todas las mujeres mexicanas; de hecho, debería ser también a los hombres, porque hombres y mujeres tenemos que conocer los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, pero lamentablemente a veces una mujer que vive violencias no sabe que está viviendo violencias, o una mujer que gana menos que un hombre cuando realiza el mismo trabajo no sabe que su derecho es percibir el mismo salario. Lo que queremos es que todas las mujeres mexicanas tengan su cartilla que diga: Estos son mis derechos y si no se cumplen ¿a dónde tengo que dirigirme para que puedan cumplirse?. Además de una red de mujeres que vamos a hacer para protegernos las mujeres en esto que llamamos Cuidadoras de la Patria. La Presidenta se ha comprometido con todas las mujeres a trabajar por su bienestar, especialmente por las mayores. La Pensión para el Bienestar de las Mujeres Adultas Mayores es un apoyo económico para las mujeres de 60 a 64 años en reconocimiento a toda una vida de trabajo, a su esfuerzo por sacar adelante a la familia y a la nación. Y queremos con este programa, con esta pensión empoderar a las mujeres, garantizarles un ingreso básico para que ellas alcancen su autonomía económica y en conjunto su bienestar. Esta pensión va a iniciar para el año 2025 atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal, es decir, todas las mujeres del país que tengan esta edad podrán ya registrarse a esta pensión. Y para combatir las brechas de desigualdad, con los pueblos originarios, vamos también a iniciar, aquí sí de manera universal de 60 a 64 años, a los municipios con mayor población indígena, de tal manera que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta pensión desde el inicio de este programa.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; CON DECISIÓN DE REVISAR REFORMA JUDICIAL, SCJN DEMUESTRA SU CARÁCTER FACCIOSO

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, señaló que, con la determinación de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demostró su carácter faccioso, al plantear que está por encima del Poder Legislativo que tiene atribución soberana, como Constituyente Permanente, para reformar la Constitución. El legislador dejó en claro que la elección de las personas juzgadoras, ministros y magistrados se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dio a conocer a la asamblea que la SCJN determinó que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, por lo que expresó: la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. Gerardo Fernández Noroña corroboró la información y expresó que, por ocho votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación demostró su carácter faccioso, al plantear que está por encima del Poder Legislativo que tiene atribución soberana, como Constituyente Permanente, para reformar la Constitución. El presidente de la Mesa Directiva asentó que ni la SCJN ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de la Cámara ni del Poder Legislativo, por lo que no puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder, por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y, sobre todo, del soberano, que es el pueblo de México. Por otra parte el senador Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que, por séptimo año consecutivo, el Senado de la República acreditó el cien por ciento del índice global de cumplimiento en obligaciones de transparencia, el cual realiza anualmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El INAI notificó a la Unidad de Transparencia que, de acuerdo con la verificación vinculante del ejercicio 2024, la Cámara de Senadores cumplió con todos los requerimientos y observaciones realizados en la materia. Por ello, este órgano del Congreso de la Unión se hizo acreedor a una calificación de cien por ciento, del índice global de cumplimiento en obligaciones reflejadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). En el oficio que recibió la Mesa Directiva, se destaca que esta calificación se alcanzó con el esfuerzo colaborativo entre la Unidad de Transparencia y la Jefatura de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado y sus enlaces designados.

MINISTRO JUAN LUIS ALCÁNTARA; JUECES Y MAGISTRADOS LOGRARON IMPUGNAR LA APROBACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL Y AHORA ANALIZAN SI LA PUEDEN ECHAR PARA ATRÁS

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, tras una consulta entre los 11 ministros, que el Alto Tribunal tiene la facultad para analizar y, en dado caso, echar abajo la reforma judicial. Con ocho votos a favor, y tres en contra, de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, el Pleno de la Corte, en consulta, avaló que el Alto Tribunal puede analizar la constitucionalidad de la reforma judicial. Jueces y Magistrados impugnaron la aprobación de la reforma al acusar que atenta contra la independencia judicial y pidieron a la Corte que atrajera el asunto para discutirlo. Con esta decisión, la Corte, podría echar abajo la reforma judicial, o en su caso, avalarla. Será facultad de la ministra presidenta Norma Piña Hernández determinar si concede o no una suspensión para que se congele la implementación de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Federación en lo que se resuelve el asunto en la Corte. La resolución se dio luego de que las y los 11 ministros del Alto Tribunal expresaron su punto de vista alrededor de las consultas abiertas por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, en las que se discutía si la Corte tenía facultades para admitir las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma judicial, y de qué forma abordarla. El proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá fue el aprobado por el Pleno de la SCJN, mismo que propone admitir la impugnación de los impartidores de justicia para basar que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los tres Poderes de la Unión con este tema. Luego de que la mayoría del Pleno había expresado su postura, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra, advirtió que es demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. La ministra Batres Guadarrama tambien en contra, apuntó; Claramente el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita, sin lugar a duda, la competencia de este Pleno para resolver controversias al interior del PJF, pues las facultades previstas en los artículos constitucionales a los que se circunscribe no pueden ser ejercidas para los particulares ni para otros órganos del Estado, sino exclusivamente para el PJF. La ministra Margarita Ríos Farjat advirtió que este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado. Durante su análisis final respecto al tema, el ministro González Alcántara Carrancá recordó a las miistras Esquivel, Ortíz Ahlf y Batres Guadarrama, que acusaban que la Corte estaba resolviendo con arbitrariedad. Respecto de la arbitrariedad o el golpismo con el que supuestamente estaríamos resolviendo, simplemente me gustaría recordar que estamos todos nosotros, actuando con fundamento en una ley emitida por el propio Congreso de la Unión, y con motivo de un escrito promovido por personas que forman también parte del pueblo de México, y además gozan, dentro de la constitución de una garantía de independencia y de autonomía. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento los acusó de golpistas, lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo, el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo dentro de este pleno que así ha logrado forjar consenso y criterios muy importantes para el país durante casi 30 años. La resolución fue aprobada por los ocho votos a favor de Juan Luis Alcántara Carrancá, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. En próximos días se sabrá a qué ministro se turna el proyecto sobre el análisis de la reforma judicial, y si en su caso, Piña concede una suspensión para que no se implementen estas modificaciones constitucionales hasta que la Corte resuelva el tema.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; ANUNCIA ACUERDO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS 51 COMISIONES ORDINARIAS, PODRÍA SOMETERSE AL PLENO ENTRE EL 15 Y 16 DE OCTUBRE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que entre el 15 y 16 de octubre podría llevarse al Pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo sobre la integración de las 51 comisiones ordinarias. Dijo que sigue dialogando con los grupos parlamentarios, por lo que se espera que la siguiente semana, entre miércoles y jueves, se afine el acuerdo, pero tentativamente Morena va a presidir entre 25 y 27 comisiones, al PAN le corresponden 7, al PRI 4, al PT 5, y a MC entre 2 o 3. Indicó que las reformas que se analizarán la siguiente semana son dos: servicios ferroviarios para lograr que el Estado recupere la prestación de servicios de trenes de pasajeros, misma que se prevé sea deliberada y votada el martes 8 de octubre. El miércoles 9 de octubre, añadió, una reforma delicada y seria que es parte de nuestra definición política y de nuestro proyecto de nación, que es la reforma energética, que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la producción de energía y establecer la prioridad de ser considerada empresa pública. Recordó que esta reforma fue invalidada por la Corte cuando se aprobó la misma, pero en la Ley Reglamentaria, porque se alegaba que no podía modificar esta ley sin modificarse la Constitución; que primero tendría que modificarse la Constitución y después la Ley Reglamentaria. Ahora vamos a modificar la Constitución y ya no habrá elementos ni habrá pretextos para no observar lo prioritario y público que tendrá CFE y otras instituciones. Destacó que se mantiene la posibilidad del capital privado hasta en un 46 por ciento y la propia Ley Reglamentaria especificará las condiciones para que esta inversión que hagan los privados sea segura, jurídicamente tenga certeza y sea constitucional; que tenga protección la inversión de quien la haga. Monreal Ávila dijo que se está en la elaboración de las últimas notas de esta reforma constitucional que se aprobaría, en su caso, el próximo miércoles, y enseguida se estará preparando y legislando la Ley Reglamentaria del artículo constitucional. Ello, como se está haciendo con tres reformas constitucionales importantes: la Ley de Procedimientos e Instituciones Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Medios de Impugnación, aunque también le corresponde a la Ley Orgánica del Congreso precisar la elección y todo lo que previene la Constitución: la convocatoria, los nombramientos o candidatos que surgirán a ministros, magistrados y jueces. Todo lo que la reforma judicial implica, ya está muy avanzada la Ley Secundaria, la Ley Reglamentaria. No se sabe dónde se prefiera la Cámara de origen; estaría en unos días. Estamos a casi un 70 por ciento de la redacción de estos artículos. Hoy mismo estamos avanzado y creo que el fin de semana seguiremos avanzando en esta reglamentación. Otra reforma que se impulsará al interior de la Cámara de Diputados es la relativa a las 40 horas laborales, está vivo el dictamen. Y se continuará en las próximas semanas con las reformas constitucionales que quedan pendientes. Sobre el Presupuesto, expresó que todavía no están ni han llegado los Criterios de Política Económica ni los primeros apuntes de finanzas del Gobierno Federal. Apenas voy a iniciar conversaciones con Hacienda, los próximos días. El Presupuesto se va a revisar bien. Mencionó que, por la conclusión del sexenio y la transmisión del Poder Ejecutivo, el análisis y la aprobación del Paquete Económico y el Presupuesto se prolonga hasta el último de diciembre.

SENADORA PALOMA SÁNCHEZ; ENCABEZA INSTALACION DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

La senadora del PRI, Paloma Sánchez al encabezar la instalación de la Comisión de Juventud del Senado de la República, que ella preside, convocó a los legisladores de todas las fuerzas políticas a trabajar sin colores de partido por los jóvenes mexicanos, a fin de atender las deudas que existen con quienes representan el 30% de la población nacional. La legisladora por el estado de Sinaloa, integrante del grupo parlamentario del PRI, advirtió que es insostenible que México ocupe el lugar 143, de 183, como uno de los peores lugares para el desarrollo juvenil. Por eso, los invito a que trabajemos por las y los jóvenes; que, ante cada dictamen, cada propuesta, cada foro y cada reunión de trabajo, pensemos en las deudas que tenemos, respondiendo con propuestas para solucionarlas. La senadora del PRI por Sinaloa sostuvo que muchos jóvenes no sienten optimismo sobre su futuro, porque el horizonte de vivienda, empleo digno, seguridad y estabilidad se ve muy lejano. La senadora Paloma Sánchez expuso que allá afuera hay jóvenes que son emprendedores y necesitan apoyos para iniciar sus negocios. Hay otros que necesitan que los ayudemos a mantenerse en la escuela. Hay muchos que hoy no tienen las oportunidades que se merecen. Como Presidenta de la Comisión de Juventud, dijo, no tengo intención alguna de que los colores nos separen, sino, más bien, que las causas nos unan. Expresó que las juventudes mexicanas son diversas, como lo es México. Agradeció la participación de las senadoras Alejandra Arias; Ruth González; Reyna Celeste Ascencio y del Senador Eugenio Segura, integrantes de esta comisión, quienes se comprometieron, en conjunto, a impulsar una Ley de Derechos de las Juventudes en beneficio de las y los jóvenes mexicanos.

SENADOR ALEJANDRO ESQUER; SENADORES CONSIDERAN INDISPENSABLE FORTALECER MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Alejandro Esquer Verdugo, adelantó que este órgano legislativo tendrá entre sus tareas coadyuvar en el mantenimiento de las carreteras y caminos nacionales, que en temporada de lluvias y tormentas tropicales se dañan más de lo normal y afectan el transporte. El senador Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, subrayó que el clima es ya una variable que pone en jaque a las autoridades y plantea retos de mantenimiento carretero constante. La senadora de Morena, Beatriz Mojica Morga, señaló que también hay municipios y comunidades que no tienen conectividad carretera, como en algunas zonas rurales de Acapulco, Guerrero, que tardan hasta dos horas en llegar a las ciudades, tiempo que aumenta en temporada de lluvias. Laura Estrada Mauro, lamentó que las recientes lluvias en Oaxaca hayan derribado tres puentes y afectado varias vías de comunicación, lo que requiere que se siga apoyando a ese estado en los próximos años. Esquer Verdugo destacó, en este punto, que entre los temas a tratar en la Comisión que encabeza están la conectividad carretera y de comunicaciones, además de respaldar las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de infraestructura. Por su parte Blanca Judith Díaz Delgado, de Morena, sostuvo que los retos propuestos por la mandataria entrante deben consolidarse con un gran andamiaje jurídico, pues se trata de una agenda de conectividad para ampliar el acceso a Internet, remodelar aeropuertos y terminar carreteras que requieren mucho trabajo. Del PT, Lizeth Sánchez García propuso abordar el asunto de la seguridad en el transporte público y de carga, pues, expuso, hay autobuses en malas condiciones que transitan en vías rápidas y provocan accidentes, o tráileres que viajan a velocidades excesivas a los que debe ponérseles orden. Los morenistas Óscar Cantón Zetina y Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, también pidieron apoyar legislativamente las propuestas presidenciales en materia de energías limpias y la ampliación de la infraestructura ferrocarrilera.

SENADOR MARKO CORTÉS; PARTICIPA EN LA INSTALACION DE LA COMISION DE GOBERNACION

El senador Marko Cortés Mendoza, en la reunión de instalación de la Comisión de Gobernación, festejo que se instalara la Comisión de Gobernación. El legislador señalo que esta comisión tiene una tarea preponderante y más cuando estamos ante la búsqueda del cambio de régimen político en nuestro país. Parte de las tareas fundamentales de una Comisión de Gobernación, de la misma tarea, pero desde el Ejecutivo, es buscar generar gobernanza, es buscar generar entendimiento. Es toda la política interior en su espectro más amplio. La política interior tiene que ver con la seguridad con la que vivimos o inseguridad con la que vivimos los mexicanos. La política interior tiene que ver con el entendimiento entre las partes, entre los diferentes actores, entre un municipio, un estado, un estado con el país. El entendimiento, no conflicto y resolución, porque ese le toca a la Corte, entre posibles conflictos entre los titulares de algunos poderes a nivel local. La Secretaría de Gobernación, y así esta comisión, debería ser un facilitador del entendimiento, de la política real, de la política de los acuerdos, de los entendimientos, de la que debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Y por ello cuando se ve que hay la intención de cambiar el régimen político y de quitar contrapesos, y me refiero concretamente a la tan anunciada iniciativa de desaparecer los organismos autónomos que generan equilibrio y contrapeso, y so pretexto de que pueden ser costosos o que puede llegar a haber corrupción, pues se busca desaparecer cualquier tipo de control y contrapeso para que solamente sea el Estado, y cuando me refiero al Estado es el Poder Ejecutivo centralizado, el que tenga toda la información, el que tenga todo el control, y literal que no existan otros datos, porque ahora sí no los habrá. Y ahí es donde entonces tendremos que encontrar una forma de entendimiento en lo que nos preocupa y nos ocupa, porque al final podemos tener diferencias y son diferencias naturales y políticas, pero todos somos mexicanos. Y todos queremos regresar a nuestro estado y saber que en nuestro estado podemos estar en paz y podemos transitar y no te van a parar grupos delictivos y no van a estar secuestrando y no van a estar amedrentando y no van a estar cobrando cuotas a quienes buscan trabajar. En México estamos viviendo el terrorismo del crimen organizado y nuestro Estado mexicano, ya no gobierno, no el actual, no el que terminó, se ha visto superado por mucho, y si no entendemos que una de las tareas que debemos enfrentar conjuntamente, porque esto ataca a todos lados, lo vamos a poder lograr más si lo hacemos con colaboración transnacional y si nos atrevemos a decir las cosas como son, en México estamos viviendo un narcoterrorismo, y eso nos permitiría, presidenta, compañeras senadores y senadoras, poder entrarle al tema de fondo. Busquemos en estos temas, particularmente la gobernanza de la política interior, tratemos de encontrar un cómo sí. Sería un gran mensaje para México que pudiéramos lograr un consenso de las diferentes fuerzas políticas en lo que más nos duele, en lo que más nos lastima, lo que más nos preocupa y nos genera incertidumbre e inestabilidad en México.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; PROPONE AMPLIAR ESTÍMULOS FISCALES PARA LA EDUCACIÓN

El senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso que para el cálculo del ISR anual se permitan como deducciones personales los pagos por servicios de enseñanza desde la educación básica hasta la educación superior. Planteó que este estímulo fiscal también aplique para las personas cuidadoras circunstanciales de las infancias más allá del parentesco. Clemente Castañeda, presentó una iniciativa que tiene la finalidad de ampliar los estímulos fiscales para fomentar la permanencia y la continuidad de la educación en México. El legislador por Jalisco indico que actualmente en México estos beneficios solamente son otorgados al contribuyente que pague por servicios a nivel básico y medio superior para sí mismo, para su cónyuge, concubina y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta. En México hay muchísimos tipos de familia: familias extensas conformadas por diversas generaciones, como tías o tíos, hermanos o hermanas, primas, primos, sobrinas, sobrinos; o bien, familias co-residentes, conformadas por cuidadores circunstanciales que terminan asumiendo el papel de hacerse cargo de las niñas, los niños y los jóvenes. No contemplarlos en estos beneficios fiscales les arrebata la oportunidad de mejorar la cobertura educativa de las infancias y construir redes de apoyo para que sigan estudiando. Además, el estímulo sólo permite que estos beneficios sean disfrutados por quienes paguen por educación básica y educación media superior dejando inexplicablemente fuera la educación superior. En México sólo 2 de cada 10 adultos de 25 a 64 años cuenta con estudios superiores o de posgrado, cuando debería ser un objetivo de nuestro país incrementar el nivel educativo de su población. Castañeda subrayó que esta iniciativa ayudaría a mitigar las dificultades económicas que enfrentan muchas de estas personas cuidadoras al asumir la responsabilidad del cuidado de los niños y niñas. La iniciativa, que adiciona la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, fue remitida a la Cámara de Diputados.

DIPUTADA NOEMÍ LUNA; GRAVE QUE EL INE ARRANQUE EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS JUECES, MINISTRAS Y MAGISTRADOS

La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, calificó como grave que el Instituto Nacional Electoral (INE) arranque el proceso de elección de los jueces, ministras y magistrados que, a todas luces va a ser una simulación. Sobre que el INE sigue el curso de la elección a pesar de los recursos que se han presentado en contra de la reforma al Poder Judicial, la diputada consideró que en la práctica dicho proceso no es para que los mexicanos y las mexicanas elijan a los jueces. Pretenden, con el pretexto de una democracia directa, instalar en el país una dictadura, esa es la realidad. El INE va a estar sobrepasado; ni siquiera se ha discutido aquí el presupuesto, no saben con qué recursos van a contar para llevar una elección de esta naturaleza. Por lo anterior, recordó que el PAN presentó un recurso de amparo donde impugnaron el proceso legislativo y como partido político presentaron un recurso de inconstitucionalidad; en algunos estados se presentaron controversias constitucionales. Esto todavía no se termina y tenemos un plazo para legislar sobre las leyes secundarias. Sobre la incertidumbre que tienen los inversionistas por la aprobación de la reforma judicial, Luna Ayala aseguró que hay claras alarmas encendidas de que se puede venir una crisis económica sin precedentes, pues se va a renegociar el T-MEC y no estuvieron en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo los representantes de los principales socios económicos del país: Canadá y Estados Unidos. No hay certidumbre jurídica con estas reformas que están proponiendo, ojalá nos equivoquemos porque a nadie le conviene que le vaya mal a México, y esa no es la idea de la oposición, pero sí la responsabilidad de la oposición es ser críticos y decir lo que está mal para que se corrija. Acerca del señalamiento de la presidenta Sheinbaum Pardo en el sentido de que los estados con mayores homicidios e inseguridad son Chihuahua y Guanajuato, gobernados por panistas, Luna Ayala consideró que la mandataria no debe echar culpas, que se asuma como una jefa de Estado, ya que el sexenio que terminó dejó más de 290 mil homicidios dolosos y más de 20 mil feminicidios que han quedado en la impunidad. Una jefa de Estado gobierna a las 32 entidades federativas, sea cual sea la extracción partidista del gobernador en turno.

FRANJA DE GAZA; MUERTOS EN GAZA SUPERAN LOS 41,700 TRAS UNA DEVASTADORA JORNADA DE ATAQUES ISRAELÍES

La Franja de Gaza superó ya los 41.700 muertos registrados tras casi un año de ofensiva israelí, después de 24 horas de devastadores ataques, de acuedo al último recuento de los hospitales que del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. El miércoles llegaron a los hospitales del enclave 99 cadáveres y 169 heridos, lo que elevó el total de muertos desde el comienzo de la guerra a 41.788 y el de heridos a 96.794, sin contar los miles de cuerpos que permanecen aún enterrados bajo los escombros. Las cifras son ya muy superiores a lo que se venía registrando en el territorio durante las últimas semanas, estas cifras, coinciden con un recrudecimiento de los ataques israelíes contra toda la Franja, incluidos centros de desplazados que según Israel Hamás utiliza para esconderse y planear ataques.

