Luego de varias discusiones en redes sociales, las cantantes de reggaetón Bellakath y Yeri Mua se reconciliaron mediante un live en TikTok. Ambas exponentes del género urbano decidieron poner fin a sus discusiones en las que involucraban temas como el físico y más.

“No ma… Bellakath, no te odio. No te odio, güey, si al chile sí me gusta tu música”, mencionó Mua durante la transmisión que de inmediato se volvió viral.



Y es que ambas decidieron aclarar algunos temas sobre algunos chismes que surgieron de una sobre la otra y mencionar que tendrán una charla en privado ya que hay algunas cosas que el público no debe involucrarse.

“Yo creo que esto que pasó tenemos que platicar otro día tú y yo, por aparte, porque hay cosas que la gente no debe saber”, agregó Bellakath.

Tanto la intérprete de “Gatita” como la de “Chupón”, mostraron su admiración una a la otra. Entre bromas y también haciendo mofa de lo que se dijeron como “abejorro” y “caballa” las exponentes del reggaetón mexa adelantaron que habrá una colaboración.

Además, se aclaró el tema en el que Yeri Mua acusó a Bellakath de tener una relación una persona que cumple una condena en el reclusorio.

“Güey, te lo juro que hay gente que me lo juró… Que si el vato del reclusorio. Te lo juro. No lo inventé. Tus excompañeras de Enamorándonos te odian, me fueron a contar todo, ‘no, la Bellakath esto y esto’”, le aclaró Yeri Mua.

