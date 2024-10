Faltan muy pocas semanas para que llegue el Día de Muertos y Halloween, y para ir calentando motores, es que se han empezado a liberar algunos avances de las películas de terror que se avecinan para esta temporada.

El servicio de suscripción a la carta de vídeo estadounidense, Hulu, este miércoles 2 de octubre reveló el cartel oficial y primer avance de “Carverd”, una comedia de terror que formará parte de su programación anual de “Huluween”, la cual promete no solo hacerte reír, sino también ponerte “los pelos de punta”.

Te podría interesar: Olivia Teroba: “Escribo para romper una tradición de silencio”

Esto se debe a que una calabaza asesina pondrá en jaque a un grupo de jóvenes atrapado en un pueblo con recreaciones históricas de Halloween.

Lo anterior, siguiendo la trama que sigue a una joven dramaturga con el corazón roto, su hermano menor y un variado grupo de sobrevivientes que quedan atrapados en el pueblo la noche de Halloween. Juntos deberán enfrentarse a una calabaza vengativa y con vida propia que no dejará de atacar hasta sembrar el caos.

¿Cuándo se estrena y quienes conforman el reparto?

De acuerdo con la plataforma, el filme se estrenará el próximo 21 de octubre, y de llegar a España sería a través de Disney +.

Te podría interesar: Conoce los horóscopos para este jueves 3 de octubre

El reparto de la cinta “Carved” que es dirigida por Justin Harding, basada en su cortometraje homónimo creado para el Huluween Film Fest, estará conformado por Peyton Elizabeth Lee, Corey Fogelmanis , DJ Qualls y Chris Elliott.

Watch the trailer for killer pumpkin movie CARVED, premiering on Hulu October 21.

“When a young group of survivors become trapped in a historical reenactment village on Halloween, they must band together to survive a relentless assault by a sentient and vengeful pumpkin.” pic.twitter.com/HkriB4QH3R

— The Horror Calendar (@HorrorCalendar) October 2, 2024