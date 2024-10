Investigan a Evo Morales por presunta violación de una menor

El ministro de justicia, César Siles, reveló que el ex presidente Evo Morales, es investigado por la presunta violación de una menor de edad, con quien habría procreado una hija, cuando aún era mandatario.

“Hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años”, señaló el funcionario en una conferencia de prensa.

De acuerdo con declaraciones de Siles, producto del abuso, la menor engendró a una bebé y el nombre del hombre reconocido como padre en el certificado es el señor Evo Morales; además agregó que existe un proceso abierto y una investigación en curso al respecto.

El escándalo comenzó luego de que la fiscal Sandra Gutiérrez denunció que su destitución sucedió a raíz de que pidió la detención de Morales por una investigación por “trata de personas”, donde una menor de edad se vio involucrada.

Un expediente del caso, filtrado a la prensa, señaló que en 2016, el entonces presidente se involucró con una menor con quien tuvo una hija.

Sin aludir al expediente, Morales publicó en su cuenta en la red social X: “No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.

Evo Morales no fue detenido por un recurso de sus abogados que dejó sin efecto la orden de captura; tras este hecho, la fiscal Gutiérrez aseguró que su destitución fue ordenada por el fiscal general, Juan Lanchipa.