El blues es un género atemporal, base de todo el rock y Eric Clapton es un gran representante de este género y se dio cita ante un Estadio GNP a quienes les hizo evocar memorias del pasado en un set que constó de tres capítulos.

La noche inició con una canción reconocible por propios y extraños, emblema del rock: Sunshine of your Love, la cual fuera de los tiempos de Clapton con Cream.

De inmediato, el guitarrista también recordó su disco de grabaciones a un lado del icónico BB King y dio cátedra de blues con Key to the Highway y Im your Hoochie Coochie Man, lo que dio pie a volver a Cream para interpretar Badge.

“Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí”, dijo el rockero británico y se sentó para iniciar su set acústico.

Información en proceso…