EL ACUERDO RECONOCE COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD LA MATANZA ESTUDIANTIL DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968

La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el acuerdo por el cual, en nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 contra integrantes del movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad y por el cual se ofrece una disculpa pública a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Hace 56 años en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX: fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que, en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados, es algo con lo que crecimos muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto, para un país más democrático. Por ello, resaltó que ofrecer disculpas a quienes fueron víctimas de los crímenes cometidos contra los participantes del movimiento estudiantil de 1968 es una acción que engrandece a los pueblos y que garantiza la no repetición. La disculpa pública es algo que inició con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad, como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y, al mismo tiempo, pone un alto y dice: Nunca más.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; DIÁLOGO Y ENTENDIMIENTO, POSICIÓN DE MÉXICO PARA RESOLVER CONFLICTOS

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, durante una reunión con el vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, Hakob Vrezhi Arshakyan, como parte de los encuentros que ha sostenido con líderes legislativos y diplomáticos, reiteró la posición de México para resolver los conflictos entre naciones por medio del diálogo y el entendimiento, a fin de evitar el sufrimiento de miles de personas. El senador lamentó que ese país haya tenido que vivir tragedias fuertes en la lucha por su independencia, principalmente por la guerra que sostiene con Azerbaiyán. Aseguró que, a fin de contribuir a la paz, consultará con la Secretaría de Relaciones Exteriores si México puede coadyuvar en las pláticas de paz entre estas dos naciones para que pongan fin a sus diferencias. Fernández Noroña manifestó el interés de nuestro país de fortalecer la cooperación económica, de amistad y cultural con Armenia. Hakob Vrezhi Arshakyan, adelantó que su país está listo para firmar un acuerdo de paz con Azerbaiyán, pero ese país se reúsa a aceptarlo, por lo que pidió el apoyo de México como promotor de la paz y de los valores democráticos. Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que desde ese órgano del Senado se trabajará para fortalecer las relaciones internacionales bajo los principios de la no intervención, la libre determinación y la solución pacífica de los conflictos, elementos fundamentales de la política exterior de México. En otra reunión, con una delegación de la Cámara de Representantes de la República de Colombia, Gerardo Fernández Noroña afirmó que México siempre exigirá el respeto a la voluntad popular y la autodeterminación de los pueblos. Erick Adrián Velasco Burbano, integrante de la Cámara de Representantes de Colombia, refirió que las políticas públicas y las reformas aprobadas en nuestro país son una muestra de que se pueden recuperar derechos sociales.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ; SEGUNDO PISO DE LA 4T VA POR NUEVA CONSTITUCIONALIDAD

El vicecoordinador de Morena en la Cámara baja, Alfonso Ramírez Cuéllar indico que con el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzará la reconstrucción de muchas políticas públicas a través de más reformas a la Constitución y leyes secundarias. Morena y aliados votarán reformas a la Constitución y leyes secundarias; primer presupuesto de Claudia Sheinbaum será de alrededor de 10 bdp; buscan reforzar programas sociales. Indicó que en el primer presupuesto del sexenio de Sheinbaum Pardo para 2025, por alrededor de 10 billones de pesos, buscarán garantizar el financiamiento del sistema de pensiones, el funcionamiento del plan educativo, de la estrategia de salud y el financiamiento de los programas sociales. Asimismo, hay la propuesta de una mayor inyección de recursos a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

SENADOR IGNACIO MIER VELAZCO; LOPEZ OBRADOR PERMANECERA PARA SIEMPRE EN LOS MEXICANOS

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, señalo que a pesar de que concluye su mandato Andres Manuel Lopez Obrador, los ideales que inculcó permanecerán para siempre en los mexicanos y en el movimiento que encabeza Morena. Consideró un logro histórico que Claudia Sheinbaum haya tomado protesta como la primera presidenta de México, ya que representa el avance de una lucha de mujeres que a lo largo de la historia han sido protagonistas de cambios, revoluciones y transformaciones.

SENADOR MARKO CORTÉS; NECESARIO, POSICIONAR A MÉXICO EN FOROS INTERNACIONALES

El presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, Marko Cortés Mendoza en la instalación de la Comisión de Organismos Internacionales, aseguró que se dará puntual seguimiento a tratados ratificados por México. El senador Marko Cortés refrendó el compromiso de los y las legisladoras para cumplir con su responsabilidad de revisar la política exterior, sobre todo en lo que se refiere a la interacción de México con los países del mundo. El presidente del órgano legislativo destacó que nuestro país forma parte de instancias internacionales de gran relevancia como la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, la UNICEF, la OMS, FAO, OEA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el G-20. Marko Cortés recordó que una de las tareas de las y los senadores es la supervisión y el análisis de la participación de México en estas organizaciones, el monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, para que se ejecuten de manera efectiva; además de impulsar una agenda global y la diplomacia parlamentaria. Saúl Monreal Ávila, de Morena, consideró que los cambios constitucionales que se han aprobado en el Congreso sobre el Poder Judicial, la Guardia Nacional y los derechos de los pueblos originarios se deben dar a conocer en estos organismos, pero, sobre todo, con los socios comerciales de México. Luis Fernando Salazar Fernández, del PAN, indicó que nuestro país está inmerso en un mundo globalizado y la relación con los organismos internacionales es esencial, porque estas instituciones son garantes de la solidaridad global y el diálogo político entre naciones, así como para encontrar soluciones comunes. Por el PRI, Cynthia Iliana López Castro hizo un llamado al presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, Marko Cortés, para que los legisladores tengan un lugar primordial en las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, porque su participación es indispensable para la toma de decisiones. Virginia Marie Magaña Fonseca, del PVEM, consideró que es indispensable dar seguimiento a los tratados internacionales que ha signado nuestro país, para que se puedan aprovechar las experiencias exitosas de otras naciones para abatir la desigualdad.

SENADOR RICARDO ANAYA; TRABAJAR EN REVERTIR EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA Y EN LAS PÉRDIDAS DE PEMEX

El senador de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, durante la instalación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que es importante trabajar en revertir el crecimiento de la deuda pública y en las pérdidas de Pemex, mismas que son insostenibles y que en nada benefician a las finanzas públicas. Afirmó que ante el ambicioso listado de 100 proyectos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, es indispensable contar con una Ley de Ingresos suficiente y responsable.

GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA; INICIA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

El Gobernador Rubén Rocha Moya, expresó su respaldo a Sheinbaum Pardo, primera mujer Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en más de 200 años de vida independiente de nuestra República. Hoy es un día histórico para nuestro país, inicia la segunda etapa de la Cuarta Transformación y vamos a caminar de la mano de la primera Presidenta de México. Rocha Moya reiteró que los mexicanos continúan haciendo historia, porque están convencidos de la transformación que vive nuestro país. Hoy tenemos como Presidenta de México a una mujer comprometida y entregada a su nación. Es tiempo de transformación, es tiempo de mujeres y de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.

DIPUTADO LEONEL GODOY; ELOGIO EL HECHO HISTÓRICO DE QUE UNA MUJER DE IZQUIERDA COMO CLAUDIA SHEINBAUM LLEGUE A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) elogio el hecho histórico de que una mujer de izquierda como Claudia Sheinbaum Pardo llegue a la Presidencia de México. Morena celebra un doble acontecimiento, ya que un presidente emanado de la izquierda como Andrés Manuel López Obrador hace un relevo con la primer mujer presidenta. Godoy Rangel aseguró que es muy satisfactorio que una científica de izquierda esté al frente de nuestro país; por ser una mujer científica ambientalista va a poner mucho énfasis en el medio ambiente. Reconoció que durante su sexenio la mandataria se enfrentará a muchos retos como dar continuidad al combate a la corrupción, disminuir la inseguridad, impulsar el desarrollo económico de México y mantener los programas sociales. Dijo que hay grandes expectativas en torno al nuevo gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, quien dará continuidad a la transformación del país.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; DENUNCIA INJUSTICIA SALARIAL A MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA

El diputado federal Rubén Moreira Valdez, pide incluir a los profesores que trabajan por jornada completa y no alcanzan las horas de tiempo completo, en los beneficios de la reforma al Artículo 123, en materia de salarios mínimos profesionales. El legislador afirmo que se va a cometer una injusticia con las maestras y maestros de educación inicial, preescolar y primaria, si no actuamos rápido. Les están presumiendo que Morena y sus aliados van a mejorar el salario a partir de una reforma al Artículo 123, pero lo que se votó en la Cámara de Diputados fue solamente para los profesores y profesoras de tiempo completo. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro detalló que la reforma de salarios mínimos profesionales beneficia solo a aquellos que tienen el número suficiente de horas en educación secundaria y preparatoria, por lo que insistió en la importancia de incluir a los profesores de educación básica, sobre todo en inicial, preescolar y primaria que trabajan por jornada completa y no alcanzan las horas de tiempo completo. No todo está perdido. En el Senado falta que pase esta reforma constitucional. Es bien importante que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los profesores que son senadoras o senadores paren esto, que lo regresen a la Cámara de Diputados y pueda votarse para que todo el magisterio del país tenga un mejor sueldo. Moreira Valdez agregó que es necesario poner en el Artículo Transitorio de dónde van a sacar el dinero los estados y municipios para cumplir con las obligaciones que se les ponen. Hay que cambiar el presupuesto federal, mandarles ese recurso. Exijan, maestras y maestros, porque si no, este beneficio no va a ser para todas y todos ustedes.

JOE BIDEN; ADVIERTE A ISRAEL QUE NO APOYARÁ ATAQUE A BASE NUCLEAR DE IRÁN

El presidente Joe Biden, ante la posibilidad de que Israel tome represalias contra Irán por su ataque, dijo que ya trabaja un posicionamiento con el G7, que no implica bombardear bases nucleares. Asimismo advirtió a Israel de que Estados Unidos no apoyará que se ataquen instalaciones nucleares en Irán, esto ante la escalada de las tensiones en Medio Oriente. La respuesta es no, afirmó ante la posibilidad de que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tome represalias contra el ataque que sufrió Israel el martes, cuando 180 misiles balísticos iraníes entraron en territorio israelí. Joe Biden detalló que el G7 está trabajando en una declaración conjunta para condenar el ataque iraní. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer, ya que Israel tiene la necesidad de responder. La Casa Blanca informó que Biden participó en una llamada con el G7 para analizar el inaceptable ataque de Irán contra Israel y coordinar una respuesta, que incluirá nuevas sanciones. El presidente Joe Biden y el G7 condenaron inequívocamente el ataque de Irán contra Israel. El presidente Biden expresó la total solidaridad y apoyo de Estados Unidos a Israel y su pueblo, y reafirmó el férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel.

