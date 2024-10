Dada la “fenomenal demanda”, Oasis informó la adición de nuevas fechas para Norteamérica durante el Oasis Live ’25 (que comienza el 4 de julio en Reino Unido) en su paso por América del Norte en agosto y septiembre de 2025.

De nueva cuenta, a través de sus redes sociales, los hermanos Gallagher y compañía dieron a conocer que se sumaría una fecha más por ciudad para el tour de 2025, es decir, una nueva “fecha extra” para Toronto, East Rutherford, Los Ángeles y, por supuesto, Ciudad de México. Y la razón de ello es simple: la demanda ha sido una locura total.

La única ciudad que se quedó fuera de esta consideración fue Chicago, pues hasta ahora el Soldier Field tiene sólo una fecha, la ya marcada para al 28 de agosto de 2025. En el caso de México, la fecha que se sumó fue al día siguiente, es decir el 13 de septiembre, asimismo en el Estadio GNP Seguros.

“Tras el anunció que dio la vuelta al mundo, el fenómeno cultural global continúa con el regreso de Oasis. La banda anuncia hoy (es decir el lunes 30 de septiembre) las fechas norteamericanas de su gira mundial OASIS LIVE ‘25”, pudo leerse el pasado lunes que se formalizó su paso por América del Norte como parte de su gira. Bastaron, sin embargo, apenas dos días para que la demanda provocara el anuncio de estas nuevas fechas.

Al momento, el registro para la acceder a la preventa está cerrado, y, quienes se registraron, aún están a la espera del código que les permitirá comprar antes de la venta general, que comenzará el viernes 4 de octubre en punto de las 12:00 horas del tiempo local de la Ciudad de México a través de la plataforma de Ticketmaster.

De esta forma quedan conformadas, por ahora, las fechas para Oasis en Canadá, Estados Unidos y México:

• Rogers Stadium (Toronto, Ontario) el 24 y 25 de agosto

• Soldier Field (Chicago, Illinois) el 28 de agosto

• MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) el 31 de agosto y el 1 de septiembre

• Rose Bowl Stadium (Los Ángeles, California) el 6 y 7 de septiembre

• Estadio GNP Seguros (Ciudad de México, México) el 12 y 13 de septiembre

North America 🇨🇦🇺🇸🇲🇽

Due to phenomenal demand, additional dates have been announced in Toronto, East Rutherford, Los Angeles and Mexico City!#OasisLive25 pic.twitter.com/PdI6WmFMSU

— Oasis (@oasis) October 2, 2024