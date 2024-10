La oposición clasista y discriminadora ahora se dice discriminada porque no se le toma en cuenta. Primero algún exsecretario del Trabajo de Calderón protestó en los medios porque no se les menciona, el día de la toma de posesión de la Presidenta Claudia Sheinbaum el líder del PAN reclama no ser mencionada la mano extendida que lo que queda de su partido, ofreció.

Lo cierto es que México, incluyendo a los simpatizantes de la 4T, desea una oposición sólida y honesta y no como la que encabezan el PRI, el PAN y MC. Se pasaron un sexenio sin propuestas encabezaron las discusiones que nunca tuvieron la categoría de debate, personajes con delitos cargando a sus espaldas. Entre sospechas, especulaciones y evidencias. La mayoría de los líderes de la oposición en algún momento de sus vidas fueron acusados de delitos.

Lo real es que no hay oposición competitiva, ni cuadros, ni líderes, ni candidatos. Dicen ser excluidos, quienes los excluyó de la política fueron los mexicanos, ante quienes no supieron ganarse sus simpatías. A los que, incluso, engañaron una y otra vez en los discursos de campaña de candidatos de caricatura, que sólo animaban la inconformidad pero no atraían por sus propuestas sino por la necesidad de canalizar en el voto, los desacuerdos naturales con el gobierno.

Fue precisamente la discriminación que identifica a los conservadores, la que ahora padecen, pero no por su pobreza, color de piel, o ropa que no es de marca, sino por algo que no tiene precio y, por lo tanto, no puede adquirirse en ninguna tienda: la vocación de servicio, sin la cual no hay empatía con la población. Así, los discriminadores resultaron discriminados, y se quejan amargamente de la marginación que ellos mismos provocaron.

Debe resaltarse que en el discurso de la Presidenta la más cercana alusión a la oposición fue la mención de la Suprema Corte de Justicia, cuyos trabajadores y asociados tienen más presencia en las calles y en los medios que los militantes de cualquiera de esos tres partidos.