La presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rindió protesta como la primera presidenta de la República, ante el Congreso de la Unión, reunido en sesión de Congreso General, en modalidad presencial. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta entrante Claudia Sheinbaum Pardo, ingresaron por separado al salón del pleno, para ubicarse al centro de la máxima tribuna del país. En la sesión de Congreso General, su presidenta, diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, expresó que en este acto y de conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como presidenta de la República ante el Congreso de la Unión. Honorable Congreso de la Unión y pueblo de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande. Asi lo afirmó la doctora Sheinbaum Pardo. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador entregó la Banda Presidencial a la presidenta del Congreso de la Unión, diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, quien a su vez la entrego a la nueva jefa del Ejecutivo Federal, quien procedió a colocársela, concretando así el acto de transmisión del Poder Ejecutivo Federal. La diputada Martínez y Hernández concedió el uso de la palabra a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien expreso su agradecimiento a todos los presentes, acto seguido dirigio un mensaje a la nación. Al concluir su mensaje la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta del Congreso de la Unión, diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández pido a las y a los presentes ponerse de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano. Acto seguido, la diputada Ifigenia Martínez pidió, por separado, a las comisiones protocolarias acompañar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, para despedirlos del recinto. A la sesión de Congreso General para la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, acudieron diputadas, diputados, senadoras, senadores, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, integrantes del nuevo gabinete federal, representantes de países extranjeros y diversos medios de comunicación. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la Secretaría consultar a la Asamblea si, en votación económica, autorizaba que el acta de la sesión de Congreso General se diera por leída y aprobada. El acta se aprobó, para ser publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Se levantó la sesión de Congreso General y se citó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria de hoy miércoles 2 de octubre, a las 11:00 horas, en modalidad semipresencial.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; MISION CUMPLIDA ME VOY CON LA CONCIENCIA TRANQUILA

El ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo al salir de la Cámara de Diputados luego de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer mandataria de México, “Misión cumplida”. Andrés Manuel López Obrador fue acompañado por los senadores morenistas Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier desde la Mesa Directiva de la Cámara Baja hasta su camioneta. Unas 15 personas aguardaban la salida de López Obrador para tomarse una fotografía. Antes de subir a su camioneta, López Obrador, dijo: “yo también le quiero, adiós, adiós”. Un dia antes el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un balance de las diversas variables de su gestión, entre ellas que alrededor de 9.5 millones de personas salieron de la línea de pobreza. Luego develó su retrato en la galería de Palacio Nacional, donde se le observa de pie, en el balcón central, con el bastón de mando en una mano y detrás un Zócalo rebosante de gente. Decenas de simpatizantes se reunieron frene al recinto para despedirlo.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; TOMA DE PROTESTA DE CLAUDIA SHEINBAUM ES HISTÓRICA; REIVINDICA A LAS MUJERES

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, calificó de histórica la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta de México, acto que destacó como la reivindicación de las mujeres que han sido discriminadas tiempo atrás. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el senador opinó que esta ceremonia fue un buen inicio para el gobierno de Sheinbaum Pardo, porque, a pesar de las tenciones, el acto protocolario se realizó adecuadamente, lo que demuestra que todas las fuerzas políticas están dispuestas a dialogar, construir y comprometerse. También celebró que haya asistido al acto la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y que haya tenido un comportamiento republicano. Fernández Noroña reconoció la civilidad y respeto de los partidos de oposición durante la toma de protesta y su comportamiento institucional que, estuvo a la altura de esta sesión y permitió que no hubiera distracciones para realizarla. Todos hemos hecho un esfuerzo para que, en este día memorable, en este día histórico, las cosas salieran muy bien. El presidente del Senado de la República resaltó que la presidenta Sheinbaum Pardo dejará sorprendido a todo el mundo con su gestión, porque es una persona capaz, competente y bien preparada. Los retos de la nueva mandataria, serán erradicar la gran desigualdad que aún existe y la pobreza, consolidar la pacificación del país y lograr la soberanía alimentaria y energética. Mencionó que debe ponerse atención al candidato que gane la elección presidencial en los Estados Unidos, pues siempre es difícil nuestra relación con el vecino país y puede ponerse más difícil dependiendo de cuál sea el resultado, aunque resaltó las capacidades de la presidenta entrante para lograr entendimientos. A pesar de los retos, Fernández Noroña subrayó que la primera mujer presidenta del país está entregada, plena y completa, además de que cuenta con el respaldo del pueblo mexicano para cumplir con sus compromisos y responsabilidades.

SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; CONVOCATORIA DE SHEINBAUM PARA CONTINUAR CON LA TRANSFORMACIÓN

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, tras la Sesión de Congreso General, donde rindio protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que, más allá de su mensaje, la presidenta invitó a reflexionar a todos los mexicanos y convocó a que todos juntos sigamos construyendo la transformación del país. Claudia Sheinbaum presentó un diagnóstico preciso sobre el estado, la situación social, económica y de seguridad del país. El legislador agregó que, a pesar de que México enfrenta retos en materia económica, social y políticos, hay que continuar trabajando para superarlos y construir un país donde todos y todas las mexicanas gocen de más derechos. Además, calificó como emotivo y bien diseñado el mensaje que Claudia Sheinbaum Pardo emitió, ante legisladores del Congreso de la Unión, durante su toma de protesta como presidenta constitucional de México.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; CLAUDIA SHEINBAUM, LA PRIMERA PRESIDENTA DE MÉXICO EN MÁS DE 200 AÑOS DE HISTORIA; ES TIEMPO DE MUJERES

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, resaltó que es tiempo de mujeres con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de México, en más de 200 años de historia. “Es tiempo de mujeres”. Es un momento en donde hoy se convierte la presidenta Claudia Sheinbaum en jefa de Estado, jefa de gobierno, la primera mujer en 200 años y eso nos tiene alegres a todos. La relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Poder Legislativo será buena. Es un día histórico y está de fiesta el país, la mayoría de los mexicanos alegres, con una gran esperanza y una expectativa muy alta por el nuevo gobierno. A partir de ahora se convierte Claudia Sheinbaum en jefa de Estado.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ; LOS RETOS DE CLAUDIA SHEINBAUM, ESTIMULAR LA INVERSIÓN Y DETONAR EL CRECIMIENTO

El vicecoordinador de Morena en la Cámara baja, Alfonso Ramírez Cuéllar señalo que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe ser un gobierno que ponga orden en el agua, que detenga la anarquía, el desorden y el abandono que tenemos en estos momentos en el agua. Estamos obligados a poner en marcha un programa contracíclico urgente, por toda la desaceleración que se viene dando a nivel internacional. Los primeros retos de la presidenta Claudia Sheinbaum serán superar el impasse en la inversión, ser un país proactivo, estimular la inversión privada y pública, y detonar el crecimiento económico. Expuso que la inyección de recursos públicos y privados en energía eléctrica debe constituir un rasgo distintivo, sobre todo para acelerar la transición energética. Tiene que ser a través de mantener a las dos grandes empresas estatales. En electricidad se va a seguir garantizando que 54 por ciento de la generación de energía corresponde al Estado y 46 por ciento a los privados, garantizando la fortaleza de la Comisión Federal de Electricidad. Debe haber una mayor coordinación entre lo público y lo privado para garantizar el abasto, mejores redes de transmisión y almacenamiento. En el caso de los hidrocarburos, debe seguir la fortaleza de Pemex, debe seguir siendo la columna vertebral de toda la política en materia de hidrocarburos, pero también se deben superar ahí muchos impasses que se han estado presentando en la participación privada, que la ley y la Constitución permiten. Resaltó también que bajo la decisión de fortalecer el carácter estatal de la producción de hidrocarburos y de la refinación, se debe y se va a estimular muchísimo la inversión pública y privada. La construcción de la vivienda debe y se va a convertir en un detonante en el crecimiento de la economía.

DIPUTADA NOEMÍ LUNA; TOMA DE PROTESTA DE CLAUDIA SHEINBAUM COMO PRESIDENTA DE MÉXICO, DÍA HISTÓRICO, POR SER LA PRIMERA MUJER QUE OCUPE ESTE CARGO EN EL PAÍS

La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN reconoció que la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México es un día histórico, pues será la primera mujer que ocupe este cargo en el país. Confió en que la nueva jefa de Estado sepa gobernar para todas y todos por igual, por lo que manifestó la voluntad política del PAN de construir con el nuevo gobierno y ser una oposición crítica, seria, pero justa. Ojalá la presidenta entienda que su deber como jefa de Estado es gobernar para todos por igual. La líder parlamentaria enfatizó que el reto para la oposición es alcanzar el diálogo, ya que México es plural y se debe velar por todos y todas. Nosotros tendemos la mano para que haya una relación con la presidenta, de diálogo, de respeto, de construcción; habrá que ver cuál es la dinámica con la que llega la nueva presidenta. Ayala Luna subrayó que terminó un sexenio marcado por el dolor que deja para las y los mexicanos. Deja más de 200 mil homicidios dolosos, más de 20 mil feminicidios, de los cuales el 95 por ciento quedó en impunidad. Además, hubo un pésimo manejo desde la Secretaría de Salud de la crisis del Covid, que ocasionó la pérdida de vidas, y en materia económica se prometió un crecimiento del 6 por ciento y no llegó ni al 1 por ciento. Terminamos uno de los peores sexenios que ha tenido este país. Apuntó que Sheinbaum Pardo recibirá un país con claros conflictos como la inseguridad, crisis de gobernabilidad, como se ve en Sinaloa, una crisis de descontento por parte de los trabajadores del Poder Judicial porque la reforma en esta materia no busca una mejora, sino que intenta destruir la división de poderes. Añadió, tiene todas las alarmas encendidas para que venga una crisis económica porque se tendrá que replantear el T-MEC, y es muy factible que no haya jueces independientes y autónomos. La panista expresó su confianza de que la nueva mandataria esté a la altura y gobierne con perspectiva de género para transformar la dignidad con la que viven las mujeres en el país; nosotros no podemos prejuzgar a quien será la primera presidenta de México desde el primer día de gobierno.

DIPUTADO GERMÁN MARTÍNEZ; PIDE A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM GOBERNAR PARA TODAS Y TODOS LOS MEXICANOS, NO SÓLO PARA LOS DE SU PARTIDO

El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a gobernar para todas y todos los mexicanos y no sólo para el partido en el poder. En el marco de la sesión de Congreso General en la que Claudia Sheinbaum Pardo prestará Protesta Constitucional como presidenta de la República, el legislador destacó que, aunque se está renovando sólo el Poder Ejecutivo, la República debe fortalecerse desde los tres Poderes, así como la diversidad de pensamiento. Los distintos colores, las diversas maneras de pensar de los mexicanos, son una fortaleza de la República. Gobernar sólo para un color nos debilita y nos mete en discordias, en divisiones inútiles y estériles. El diputado confío en que la presidenta, como mujer, representará a todos los sectores, y afirmó que su primer reto será no caer en políticas que favorezcan únicamente a su partido. Tengo fe en las mujeres de este país, confío en que, porque es mujer, va a vernos a todos, no sólo a los guindas. De igual forma, se pronunció en favor de los derechos de las mujeres y la libertad de decidir sobre su cuerpo. La mujer tiene el derecho a decidir libre y soberanamente sobre su cuerpo. Lo único que le pido es que, como una madre, vea igual a todos sus hijos, también Claudia Sheinbaum vea igual a todos los mexicanos, independientemente de en qué partido militen o qué preferencia ideológica tengan.

DIPUTADA OLGA SÁNCHEZ; TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SERÁ UN HITO HISTÓRICO EN MÉXICO

La diputada Olga Sánchez Cordero aseguró que la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será un hito histórico en el país. Es una mujer científica y como científica va a tener una metodología en todo su gobierno. Además, tiene la posibilidad de ser tan empática con el otro y tan entendida de todos los problemas que sufren las mujeres, las niñas, las adolescentes. Ella va a ser una gran presidenta, yo diría la mejor presidenta. Sánchez Cordero consideró que enfrentará muchos retos en todos los campos, pero resaltó que como científica e investigadora le va a apostar a la educación, la ciencia, la innovación y la tecnología. Agregó que también tiene otros, como la disminución de la violencia, la seguridad de todos y, sobre todo, la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios. Asimismo, la salud y consolidar un sistema de salud gratuito y universal para todas y todos los mexicanos, por lo que consideró que es una buena apuesta al IMSS-Bienestar. Sobre la reforma al Poder Judicial, la diputada dijo que se tiene que hacer lo mejor que se pueda en las leyes secundarias y reglamentarias para avanzar y tener un Poder Judicial fuerte y, sobre todo, de personas capaces, honestas, idóneas y profesionales. Yo estuve 25 años en el sistema de justicia, conozco a profundidad los temas de justicia y de los problemas que enfrentan. Creo que podemos trabajar mucho en leyes secundarias para reglamentarla.

DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL; EL PT NO SE EQUIVOCÓ, DESPEDIMOS AL PRESIDENTE MÁS HONESTO; DAMOS LA BIENVENIDA A LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT durante la sesión de Congreso General para la protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se congratuló porque su bancada no se equivocó al apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Despedimos al Presidente más honesto, más transparente, más congruente que ha tenido nuestra República. En tribuna, el coordinador parlamentario aseguró que el PT y la Cuarta Transformación van en la ruta correcta a favor del pueblo de México. Se redujo por primera vez en la historia de México, y hay pocos países que lo han logrado, el crecimiento permanente de la pobreza. De 35 millones de hogares que hay en México a 30, por lo menos, le llega un programa social. El crecimiento del salario mínimo de 110 por ciento ha sacado a 9.5 millones de mexicanos de la pobreza. Destacó que es un día histórico, porque por primera vez, en 200 años de República, llega una mujer a la presidencia. Y no cualquier mujer, una mujer de izquierda, hecha en la izquierda, formada en la izquierda, con principios de izquierda y, sin ninguna duda, la constructora del segundo piso de la Cuarta Transformación. El líder parlamentario resaltó que su bancada apoyará a la presidenta Claudia Sheinbaum. Decimos con claridad: al 100 por ciento con nuestra presidenta y al 200 por ciento con el pueblo mexicano, porque el Partido del Trabajo, hasta ahora, no ha votado una sola reforma que vaya en contra del pueblo, venga de donde venga y así seguiremos. Sandoval Flores sostuvo que el programa de acción del PT coincide en el 99 por ciento en los avances que tiene la 4T; señaló que es necesario acabar con reformas constitucionales neoliberales, que en 36 años únicamente buscaron beneficiar a una minoría oligárquica y que acumuló mucha riqueza para un pequeño grupo, por lo que urgió a regresar a los valores que defendía la Constitución del 1917. Por eso decimos con claridad, nosotros queremos profundizar, no sólo mantener la 4T. Profundizar la 4T en favor del pueblo de México; queremos seguir avanzando en el incremento al salario a los trabajadores. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no le fallará al pueblo de México. Por eso decimos: un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. ¡Por el bien de todos, primero los pobres! No mentir, no robar y no traicionar y hasta la victoria siempre.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; PRI ESTUVO A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y ESCUCHO CON RESPETO A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que su bancada estuvo a la altura de las circunstancias y escucho con respeto el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos muchas diferencias con su partido. Esperemos llegar a puntos de acuerdo, en algunas cosas, esperemos que varíe la política nacional en otras, pero en este evento estuvimos a la altura de las circunstancias, escuchamos con mucho respeto lo que ella dijo y presenciamos este momento histórico de la primera mujer que por la vía democrática conduce la nación. Sobre los retos que tendrá durante su gobierno Sheinbaum Pardo, el líder parlamentario apuntó que son muchos, entre ellos, la seguridad, la economía, un entorno internacional no favorable que refleja la poca asistencia de jefes de Estado este día, un endeudamiento terrible y un sistema de salud deshecho; trae mucha chamba por delante presidenta. Sostuvo que la postura de la oposición será aprobar lo que sea por el bien de México, y lo que sea en contra de la nación pues vamos a estar en contra; por ejemplo, mencionó que se anunció la votación de la desaparición de los órganos autónomos, por lo que adelantó que la bancada está en contra de eso. Comentó que su grupo parlamentario tiene un plan para salvar al país en materia de seguridad, pero consideró que a los que les corresponde actuar es a ellos, y a nosotros nos corresponde respaldar cuando estén bien u oponernos cuando estén mal y hacer la evaluación más efectiva que se pueda. Somos oposición y a veces no somos mayoría, pero sí tenemos las razones de lo que hemos dicho. Nosotros tenemos la razón en el tema de la militarización del país, va a ser un total error lo que se está haciendo. Vemos que tiene nubarrones, esperemos, obviamente, por el bien de México, que salga adelante. Moreira Valdez confió en que habrá apertura al diálogo.

