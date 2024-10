La cantante estadounidense, Britney Spears reveló que sufrió quemaduras en el rostro tras un accidente doméstico.

Una vez más, la “Princesa del Pop” causó preocupación entre sus seguidores tras revelar que sufrió quemaduras en el rostro tras un accidente doméstico.

Fue a través de un video en IG que publicó el pasado 30 de septiembre, el cual ya fue eliminado, donde la intérprete de “Toxic” detalló que durante la primavera se quedó sin pestañas y cejas tras intentar prender una chimenea, la cual normalmente encienden sus asistentes.

Esto último, debido a que ya había tenido problemas similares con la chimenea de su dormitorio, por lo que solía pedir a su personal de seguridad que la encendiera por temor a que “explotara” de nuevo.

“Hace seis meses me pasó algo que fue muy, muy peligroso. Estaba en mi habitación y encendí la chimenea y, de repente, me explotó en la cara.”Todo mi cabello. Y la persona que estaba conmigo no se despertaba y pensé que iba a tener que ir a urgencias y todo eso porque, ¡mi cara estaba en llamas! Pensé: ‘Espera, quemaduras de tercer grado, segundo grado, ¿Qué puede pasar?’ ¡Porque toda mi cara se quemó!, dijo Spears en su video de Instagram.

De igual manera, refirió que ante lo sucedido, lo que hizo fue ponerse hielo en la cara, y tomarse varias Tylenol (analgesicos), tras el dolor que sintió por varias horas y por la nula ayuda que tuvo en ese momento, pues no dejó entrever que no tuvo asistencia de algún doctor o ambulancia que la atendieran después del accidente; sin embargo, indicó que actualmente se encuentra bien de salud.

