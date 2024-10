Los Ángeles, California fueron, en dado momento de la historia, la meca del cine. En esa latitud, y en ese tenor, es que nace el GuadaLAjara Film Festival, un festival que se centra en el apoyo a los cineasta mexicanos y latinoamericanos, que este 2024 celebrará su decimotercera edición.

“El festival fomenta la expansión de una industria fílmica sin fronteras, al crear puentes que conectan a la comunidad latina con sus países de origen a través de un lenguaje cinematográfico donde ven reflejada su realidad, sus sueños, sus expectativas y aspiraciones”, menciona el comunicado a propósito de los objetivos del festival.

Las cintas que tendrán lugar en la sección “Galas” son La Liberación, Monstruo de Xibalba y Sujo. La primera, será una proyección especial de los dos episodios de apertura de la serie original de Amazon Prime Video, dirigidos por Alejandra Márquez Abella y Dariela Ludlow, respectivamente. Asimismo, Monstruo de Xibalba, cinta dirigida por la cineasta Manuel Irene y Sujo de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, largometraje que representará a México en los Premios Goya y Oscar en 2025.

También serán proyectadas La Arriera de Isabel Cristina Fregoso, La Cocina de Alonso Ruizpalacios, The Low End Theory de Francisco Ordoñez, Poniboy de Esteban Arango, Rent Free de Fernando Andrés y Tratado de Indivisibilidad de Luciana Kaplan.

En la sección dedicada a los cortometrajes, serán proyectados All the Words But One, Azi, Beso de Lengua, Beverly Heights, Boi de Conchas, Dovecote, Ecstasy, Ella Se Queda, Flores Amarillas, ILY Bye, Misocompra, The Mourning Of, Panadrilo y The Wood Are Lovely, Dark, and Deep. Algunos de estos shorts serán proyectados antes de los largometrajes antes mencionados.

Esta decimocuarta edición, según la exclusiva de Variety a propósito del festival, tendrá un “lineup” de lujo que incluye a Zoe Saldaña, Rooney Mara, Raúl Briones, Dylan O’Brien y Nava Mau. Asimismo, habrá una gala para festejar el Día de los Muertos, que se celebra en México en 2 de noviembre, mismo en el que se presentará Monstruo de Xibalba.

Finalmente, los números indican que el 57% de cintas que se presentarán en la edición de este año están dirigidas por mujeres y que el 38% de las historias están concentran narrativas LGBTQ+.

