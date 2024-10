El ejército israelí aseguró el martes que Irán lanzó misiles hacia Israel, después de que Estados Unidos advirtiese de que un ataque por parte de la República Islámica era inminente.

“Hace unos momentos se lanzaron misiles desde Irán hacia el Estado de Israel”, indicó el ejército en un comunicado, agregando que las sirenas de alerta antiaérea sonaron en todo el país, incluida Jerusalén.

Tras esto, Irán confirmó que sí lanzaron el ataque, esto por medio de la agencia de noticias oficial IRNA.

De igual manera, Guardianes de la Revolución de Irán amenazan con “ataques demoledores” si Israel responde a sus disparos de misiles.

JUST IN: 🇮🇷🇮🇱 Iran releases statement in following missiles launched against Israel:

“In response to the martyrdom of Ismail Haniyeh, Seyyed Hassan Nasrallah and Martyr Nilforoshan, we targeted the heart of the occupied territories.” pic.twitter.com/O4rx7xNyTL

— BRICS News (@BRICSinfo) October 1, 2024