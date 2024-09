El trabajo del director japonés Hitoshi One, logró un importante éxito, pues el gigante del streaming Netflix anunció que firmó un contrato de exclusividad con el cineasta.

Dicha relación tiene una duración de cinco años y según el acuerdo, la plataforma producirá y distribuirá en exclusiva las series y películas de One, cuyo proyecto más reciente, Tokyo Swindlers, se convirtió en una sensación internacional durante el verano.

La producción debutó en julio y se ubicó en la lista de las 10 mejores series de televisión en otros idiomas del mundo de la plataforma durante cinco semanas consecutivas. En Japón, un mercado que Netflix ha cortejado agresivamente, se mantuvo en el puesto número uno entre todas las series durante seis semanas consecutivas.

“Mr. One ha demostrado generosamente su talento creativo en Tokyo Swindlers, una historia emocionante con personajes extravagantes llenos de humanidad”, dijo Kaata Sakamoto, directora de contenido de la empresa en Japón.

Hitoshi One hizo su debut como director de cine en 2011 con una adaptación fílmica bien recibida del manga más vendido, Moteki. La película le valió el premio al “Título más Popular”, en la 35 edición de los Premios de la Academia de Japón.

Otros aspectos destacados de su carrera incluyen la exitosa comedia sobre la mayoría de edad Bakuman, la cual fue adaptada de un manga del mismo nombre.

“Dos semanas después de que Tokyo Swindlers comenzara a transmitirse, recibí una propuesta de Netflix para un contrato exclusivo. Me sorprendió lo rápido que respondí, pero me di cuenta de que me atraía el medio de distribución, un género que aún no está tan establecido como los dramas de cine y televisión”, dijo One en un comunicado.