En un anuncio que ha dejado a sus millones de fanáticos alrededor del mundo, sorprendidos y nostálgicos, Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, confirmó que la banda se retirará de los estudios de grabación y las giras una vez que lancen su doceavo álbum de estudio, titulado “Moon Music”. Este trabajo marcará el cierre de una carrera de más de dos décadas, en las que la banda británica se ha consolidado como uno de los grupos más influyentes del siglo XXI.

Durante una entrevista en un programa de radio con Zane Lowe en Apple Music, Chris Martin explicó que “Moon Music” será el último capítulo del legado discográfico de Coldplay, que sale al público el próximo 4 de octubre , es el décimo álbum de estudio; le restan otros dos a la banda para el retiro, según lo dicho por Martin.

Con Moon Music, han decidido cerrar esta etapa para dejar su música en un momento que sienten óptimo y significativo.

La noticia llega en medio del éxito de la gira de su más reciente disco, “Music of the Spheres”, una serie de conciertos que ha roto récords de asistencia y ha sido elogiada por su impresionante producción visual, energética conexión con el público y larga duración. Los fanáticos, que siempre han sido parte esencial de la identidad del grupo, recibieron la noticia con una mezcla de tristeza y agradecimiento, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y celebración a la trayectoria de la banda.

Formada en 1996, Coldplay se destacó por una carrera musical en constante evolución, pasando del rock alternativo melódico que caracterizó sus inicios, a un sonido más experimental y pop en sus últimos discos. Canciones como “Yellow”, “Fix You” y “Viva la Vida” se convirtieron en himnos generacionales, llevando a la banda a los primeros lugares de las listas de popularidad y a colaborar con artistas de la talla de Beyoncé y BTS.

