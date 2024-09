El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la estación Chetumal en el municipio de Othon P. Blanco, en Quintana Roo, inauguró la obra completa del Tren Maya. López Obrador expreso: “Hechos, no palabras. Sólo me resta agradecer a todos los que participaron en la construcción de esta majestuosa obra del Tren Maya. Afirmó que es la obra más importante que se ha construido en México y el mundo en los últimos tiempos, financiada con recursos del presupuesto público, sin deuda, en beneficio del pueblo. Recordó que los mil 554 kilómetros del Tren Maya se financiaron con 500 mil millones de pesos, que estaban disponibles en la Hacienda pública porque no se permitió la condonación de impuestos ni la corrupción y se hizo un gobierno austero, sin lujos. La ceremonia del cierre de proyecto del Tren Maya fue el último evento público del presidente López Obrador, quien destacó que 2024 estará cerca de los 5 billones en recaudación de impuestos, cifra que supera los 3 billones de 2018 y los 4 billones 517 mil millones de pesos de 2023. Agradeció a habitantes de los estados de la ruta del Tren Maya, a trabajadores de la construcción, a empresas y directivos, a servidoras y servidores públicos del Gobierno de la 4T. Destacó el trabajo del comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, del director general de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria “Tren Maya” S. A. de C.V., Oscar David Lozano Águila y del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, para hacer posible la operación del Tren Maya.

CLAUDIA SHEINBAUM; LISTA PARA SER PRESIDENTA DE MÉXICO

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a un día de tomar posesión como primera presidenta de México: “Estoy lista, estoy fuerte”. Será a partir de mañana 1 de octubre que Sheinbaum Pardo inicie su sexenio como mandataria, siendo sucesora de Andrés Manuel López Obrador con quien por años trabajó en conjunto como miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Claudia Sheinbaum formó parte de la Ceremonia de Cierre del proyecto de Tren Maya. Fue ahí que la presidenta electa declaró estar “lista” y “fuerte” para su nuevo cargo, así como que el pueblo de México “está listo para iniciar la segunda etapa de la 4T de la vida pública de México”. Sheinbaum Pardo se dio el espacio de dirigir unas palabras hacia Andrés Manuel López Obrador, a quien le quedan unas cuantas horas como presidente de México. Claudia reafirmó su creencia acerca de que Lopez Obrador ha sido el mejor presidente que México ha tenido. Da orgullo decir que usted está entre los grandes. Es el mejor presidente que ha tenido este país, añadiendo que ha sido testiga de lo hermoso que es ver a un pueblo fundirse con su presidente. La presidenta electa Claudia Sheinbaum felicitó a los trabajadores de la construcción. Son, dijo, mente, cuerpo y fuerza de la transformación. Señaló que el Tren Maya, contrario a la campaña de desprestigio, significó el decreto de la reserva ecológica de selva más grande después del Amazonas, el rescate de sitios arqueológicos más ambicioso de la historia y el reconocimiento de los mayas de antes y los de ahora como los grandes guardianes del sureste. Al referirse a las y los ingenieros militares, sostuvo que su participación en proyectos estratégicos demuestra porqué el pueblo de México se siente orgulloso de sus Fuerzas Armadas humanistas, leales, visionarias y ejemplares.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; RECONOCEN SENADORES LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, durante la sesión de ayer domingo calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador, como un genio de la política. Y reprochó a sus detractores, mismos que aseguraban se perpetuaría en el poder, por ser un dictador y un autoritario, pero a contracorriente: el mandatario concluye su mandato como un demócrata, con 80 por ciento del reconocimiento de la población. Asimismo senadoras y senadores de Morena y PVEM reconocieron la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su mandato “reivindicó los derechos de la clase trabajadora y sentó las bases para la transformación de nuestro país.” Además, desean éxito a Ernestina Godoy, Citlalli Hernández y Omar García Harfuch, quienes solicitaron licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 30 de septiembre, e integrarse al Gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. El senador Fernández Noroña, hizo votos para que Godoy Ramos, Hernández Mora y García Harfuch saquen adelante la enorme tarea que les ha sido encomendada, en la Consejería Jurídica de la Presidencia, la nueva Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respectivamente. Refirió que una vez más la oposición decidió no asistir a la sesión, a pesar de que la reforma constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos fue votada por unanimidad. No entienden que el vacío no existe en política y que caminan firmemente a la intrascendencia.

SENADO; EMITE DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE REFORMAS A LA GUARDIA NACIONAL

Ayer domingo, el Senado de la República emitió la declaración de constitucionalidad de las reformas a la Guardia Nacional. A la fecha, la Cámara de Senadores registró el respaldo de 26 congresos locales a los cambios a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, aprobados por el pleno senatorial en la mañana del pasado 25 de septiembre. Las reformas determinan que la Federación contará con la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional. Dicha institución estará encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formulada por la secretaría del ramo de Seguridad Pública. El texto de la enmienda constitucional dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, que conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública y deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos en la materia. El Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. El Senado de la República, estará facultado para ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga la presidenta de la República. Los cambios constitucionales reconocen los derechos, prestaciones y seguridad social a quienes prestan sus servicios en la Guardia Nacional, en igualdad de condiciones frente a quienes forman parte de las Fuerzas Armadas. Una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor la reforma, el Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, al igual que en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley. En los artículos transitorios se establece que el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos. Por su parte, el personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las Secretarías de Defensa Nacional y la de Seguridad y Protección Ciudadana. El Ejecutivo Federal estará facultado para transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza. Además de los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública. Y conforme se queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta Policía Federal, la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, debe transferir los recursos presupuestales a la Secretaría de la Defensa Nacional. El Senado ha recibido a la fecha los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; DIPUTADOS INSTALARÁN CENTROS DE ACOPIO PARA DAMNIFICADOS DE “JOHN” Y “HELENE”

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que la jucopo se reunió para que la Cámara de Diputados se solidarice con las personas damnificadas en los estados de Guerrero, Quintana Roo, Michoacán y todos aquellos lugares que han resultado afectados por los huracanes “John” y “Helene”. Aquí, en la Cámara, vamos a instalar centros de acopio y vamos a determinar cómo de nuestra dieta podemos aportar lo que a nuestros alcances esté para solidarizarnos con esta situación tan lamentable que padecen nuestros compañeros de estos estados”. En la reunión de la Jucopo, se aprobó que para la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, que se llevo a cabo ayer domingo tuvo por objeto realizar el cómputo de votos de las legislaturas de las entidades federativas y, en consecuencia, la declaratoria de aprobación de reformas constitucionales. Una de ellas es en donde se establecen las nuevas condiciones normativas para la operación de la Guardia Nacional, institución que creamos para beneficio de la ciudadanía. La otra, para que se amplíen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Explicó que dicha declaratoria de aprobación, que debe ser realizada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, es la última etapa parlamentaria del proceso legislativo de reforma constitucional. Con ello, la modificación aprobada por el órgano reformador de la Constitución es remitida al Ejecutivo Federal, a quien corresponde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y así comenzar su vigencia.

SENADOR AGUSTÍN DORANTES LÁMBARRI; SUMAR ESFUERZOS PARA ELIMINAR LOS OBSTÁCULOS PARA EL ABASTO DE ENERGÍA

El Senador Agustin Dorantes de Querétaro y del Grupo Parlamentario del PAN y secretario de la Comisión de Energía, durante la instalación del órgano legislativo resaltó la importancia de la infraestructura para crecer, subrayó la trascendencia de que este grupo de trabajo sume esfuerzos para eliminar los obstáculos para el abasto de energía, suficiente y de calidad a las poblaciones más alejadas, y para que el sector represente una oportunidad de empleo bien pagado.

SENADOR MANUEL VELASCO COELLO; RECONOCE A LOS SENADORES, ERNESTINA GODOY, CITLALLI HERNÁNDEZ Y OMAR GARCÍA HARFUCH.

El senador Manuel Velasco, expreso a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde nuestro mayor reconocimiento a la Senadora Ernestina Godoy por su capacidad y sobre todo por su gentileza y el buen trato que ha tenido con nosotros, con las compañeras y compañeros senadores del Partido Verde. Nos tocó acompañarla en su campaña al Senado de la República y sobre todo reconocer su gran trayectoria que ella tiene y estoy seguro que en la Consejería Jurídica, que fue una decisión acertada de nuestra Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dará grandes resultados para nuestro país. Lo mismo expresar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde de nuestra querida amiga senadora Citlalli Hernández, tuve la oportunidad de ser compañero senador,con ella, en la pasada legislatura y siempre las compañeras y Compañeros del Partido Verde vamos a estar agradecidos con Citlalli porque con ella nos tocó acordar la alianza para la elección presidencial y las legislaturas federales y es una joven con más futuro que pasado. Y por supuesto reconocer y felicitar a nuestro compañero Omar García Harfuch, que es un hombre que tiene una amplia preparación y trayectoria y así lo demostró como secretario de Seguridad Pública en la ciudad de México, donde se redujeron los índices delictivos a la mitad y es un tema muy sensible para la población. Y también queremos reconocer y felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum por haberlo nombrado secretario de Seguridad Pública, que estamos seguros que con él y con el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum la seguridad en nuestro país va a mejorar.

DIPUTADO FEDERICO DÖRING; PAN CELEBRA FIN DEL SEXENIO DE AMLO; INSTA A SHEINBAUM PARA SER DIFERENTE Y NO ESTAR SOMETIDA

El diputado del PAN, Federico Döring Casar, celebró que los mexicanos no seremos más rehenes de mentiras ni locuras políticas de un presidente que durante un sexenio fue bufón y nunca se adaptó a la vida pública de México. La única buena noticia es que ya se va Andrés Manuel López Obrador y los mexicanos dejarán de soportar las mentiras, los ataques y los insultos de las mañaneras propagandísticas. El legislador dijo que las y los diputados de la resistencia no seguirán combatiendo ocurrencias en el Congreso de la Unión ni seguirán ofreciendo disculpas al mundo entero por falta de conocimiento y tacto en las relaciones diplomáticas. Vamos a dejar de sufrir por el peor crecimiento económico de los últimos 36 años, lo único bueno de López Obrador es que ya se va. Nos queda hacer votos para que Claudia Sheinbaum mejore la política interna. Döring advirtió que el PAN fiscalizará al gobierno de Sheinbaum y habremos de acotar sus excesos si los hubiere, pero le vamos a apoyar cuando haga las cosas correctas en el país, ella solo puede ser mejor que él, pero difícilmente lo será. El legislador subrayó que el país no olvida los abusos y la corrupción de este gobierno de Morena, dejando a los más pobres a la deriva y sin apoyos en crisis sanitarias, económicas y climatológicas. Se acabó López Obrador y la presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de revertir lo que hizo su antecesor; no dañar más a México y ser una autoridad con sería que no vea los problemas de México como chistes. Entre los retos de Sheinbaum, será cambiar la estrategia de seguridad, reforzar el sistema de salud y no estar sometida a gobiernos populistas de América Latina. El diputado del PAN recordó que en las últimas giras del presidente, se ha evidenciado el rencor y el descontento de quienes votaron por Morena en su momento y ahora se arrepienten.

DIPUTADA LORENA PIÑÓN; DIPUTADOS Y SENADORES DEL PRI AUSENTES EN PROTESTA A LA MILITARIZACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL

La diputada Lorena Piñón Rivera declaró que los legisladores del PRI no asistieron a la sesión para la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la Guardia Nacional. Esta decisión es valorada como una firme protesta política que refleja la postura inflexible de la dirigencia nacional y estatal del PRI en conjunto con sus bancadas, en contra de las reformas que amenazan nuestra democracia. Como legisladora veracruzana, estoy obligada a honrar a los votantes de mi estado. Veracruz tiene un legado liberal y de división de poderes que he respetado votando en contra de la reforma que menoscaba la autonomía del poder judicial y ahora, contra esta que militariza la Guardia Nacional. Estamos unidos en torno al liderazgo de nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno, en esta crucial batalla por las libertades democráticas. La también secretaria general del PRI en Veracruz enfatizó que la militarización es inconvencional porque va en contra de tratados internacionales de los que nuestro país forma parte y representa una grave amenaza para los derechos humanos. La seguridad pública no puede depender de una fuerza instruida para el uso letal, como lo son los militares. Esto contradice los principios fundamentales de una sociedad democrática y pone en riesgo las garantías individuales de todos los mexicanos. Piñón Rivera lamentó que la mayoría artificial de Morena en el Congreso esté utilizando su poder para revertir las libertades democráticas y establecer un régimen autoritario.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; ERRORES DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL EVIDENCIAN IMPROVISACIÓN

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, señaló errores como no incluir el voto en el extranjero, no mencionar el presupuesto para la elección ni el uso de urnas electrónicas. El artículo 94 establece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se renovará cada dos años, pero olvidaron que esta renovación la aborda el artículo 97 con un periodo de cuatro años y no se modificó. Cuestionó que la reforma no menciona cómo se actuará ante la posible participación de representantes de casilla. El abogado Miguel Sulub y el economista Mario Di Costanzo señalaron que esta elección será un trabajo titánico y difícil para quienes cuenten los votos. Los errores que presenta el texto de la reforma al Poder Judicial solo muestran que es producto de la improvisación del contenido y generan más dudas para su aplicación, aseguró el diputado Rubén Moreira Valdez, quien consideró que era necesario primero hacer un simulacro, un testeo y contar con la participación de un actuario o matemático que hiciera los cálculos correspondientes para llevar a la práctica la elección. Acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el líder congresista sostuvo que al volver a revisar la reforma encontraron omisiones. Refirió que el artículo 94 establece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se renovará cada dos años, pero se les olvidó que esta renovación la aborda el artículo 97 con un periodo de cuatro años y no se modificó, por lo que cuestionó cuál de los dos artículos se va a aplicar. El legislador priista criticó que no se haya contemplado la votación en el extranjero; la participación de representantes de casilla; no establecido un presupuesto especial para armar la elección, además de que no consideró el uso de urnas electrónicas, que sería una de las posibles soluciones para la votación. Moreira Valdez subrayó que los legisladores oficialistas argumentan que es cuestión de interpretación, pero la reforma avalada en su décimo primer transitorio específica que esto no aplica. Indicó que esto fue otro error o lo hicieron adrede porque también encontró que no está estipulada la elección de magistrados del tribunal administrativo ni de los agrarios o de los militares, será porque los primeros resuelven temas fiscales y el gobierno no quiere que sean electos.

JOE BIDEN; SOSTENDRA PLATICA CON NETANYAHU; DEBE EVITARSE UNA GUERRA TOTAL EN MEDIO ORIENT

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hablará pronto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y declaró que debe evitarse una guerra total en Oriente Medio tras los últimos ataques de Israel en el Líbano y la muerte del líder de Hizbulá, Hasán Nasrala. Biden respondió brevemente a un par de preguntas de los periodistas que le acompañan sobre la situación en Líbano, donde bombardeos israelíes han decapitado la cúspide militar de Hizbulá tras una escalada bélica sin precedentes. Respecto a si va a tratar con Netanyahu, Biden dijo:: “Sí, hablaré con él e informare cuando lo haga. Sobre si se puede evitar una guerra total en la región, Joe Biden, señalo: Debe serlo. Realmente tenemos que evitarla. Ya hemos tomado precauciones relacionadas con nuestras embajadas y el personal que quiere salir.

