Una actriz de doblaje reveló un video de Alfonso Obregón quien confiesa que tocó a otros alumnos.

Katy Zavala compartió un clip en su cuenta de TikTok en el cual reveló una conversación que sostuvo con el también actor de doblaje y lo encara por presuntamente haberla tocado.

“Alfonso Obregón no es inocente, ningún juez lo declaró inocente, incluso aún tiene un proceso”, indicó la denunciante antes del inició del clip.

En su descripción, Zavala apunta al actor por presuntamente tocarla los glúteos sin su consentimiento, mientras le daba clases.

“En realidad no puedo dejarlo de lado, así como lo pediste que dejáramos de lado lo sexual, tú no lo dejaste de lado, porque me tocaste, me diste una nalgada y luego me apretaste, entonces pues esto no está bien”, expresó Katy.

Obregón afirmó que lo hizo y que dicho gesto lo realiza con sus demás alumnos.

“Tienes razón Katy, no es nada más contigo, es con todos mis alumnos. A todos mis alumnos, hombre y mujeres que han estado conmigo, les he hecho lo mismo”, afirmó Alfonso.

En el instante del encaramiento, estaban en la sala otros alumnos y Zavala les preguntó si Obregón replicó es acción con ello a lo que uno de ellos lo negó.

La actriz de doblaje remató el clip explicando que reveló el video con la finalidad de hacer justicia y que nadie sufra un comportamiento inapropiado en el mundo del doblaje.

“Después de que mi agresor cometiera delito tras delito a lo largo de su carrera, a plena vista de muchas personas, decidí alzar la voz con la autoridad y lamentablemente no fue suficiente. Hoy lo hago por este medio porque mi única misión era no quedarme callada y no me van a seguir silenciado”, finalizó Katy Zavala.

Cabe recordar que en semanas anteriores el actor quien da vida a personajes como Shrek, Bugs Bunny y Kakashi Hatake estuvo involucrado en acusaciones en su contra por presunto abuso contra sus alumnas,

Debido a esa situación quedó recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte para seguir el proceso, pero finalmente quedó libre en días posteriores.

