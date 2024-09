El ejército israelí confirmó este sábado la muerte de su líder y uno de sus fundadores, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo israelí en Beirut.

A través de la cuenta oficial de X-antes Twitter-de Israel Defense Forces (Fuerzas de Defensa de Israel), este 28 de septiembre se confirmó que Hassan Nasrallah, líder durante 32 años de la organización terrorista Hezbolá y uno de sus fundadores,

“Hassan Nasrallah ya no podrá aterrorizar al mundo”, se lee en una publicación en la red social propiedad de Elon Musk.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

