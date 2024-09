El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo va a terminar de poner orden en todo el país y que nadie intente “pasarse de vivo”.

Desde Sinaloa, recordó que el próximo martes le entregará la banda presidencial a la primera mujer presidenta de México “y que nadie se quiera pasar de vivo o se confunda, porque yo soy moderado, dicen los conservadores que soy radical, no, soy moderado, soy hasta fresa en comparación con la presidenta. Ella va a terminar de poner orden en todo el país, ya lo sintieron en el extranjero, allá en Europa, echándome la culpa a mí”, dijo en referencia a la reacción del presidente de España, Pedro Sánchez quien no acudirá a la toma de protesta de Sheinbaum Pardo porque no se invitó al Rey Felipe VI.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión de no invitar al Rey a la ceremonia de cambio de gobierno “fue de la Presidenta”, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Pueden estar pensando cualquier cosa, pero la decisión, porque yo no digo mentiras … Quién tomó la decisión de no invitar al rey porque no fue capaz de ofrecer disculpa de todas las atrocidades que se cometieron cuando la Conquista y cuando la Colonización porque escucha su arrogancia, su prepotencia y piensa que México sigue siendo colonia y tierra de conquista, quién tomó la decisión fue la Presidenta”, enfatizó.

Desde Sinaloa, el primer mandatario señaló que “el presidente de España (Pedro Sánchez) queriendo quedar bien con el Rey dice: es un asunto político. Y dio a entender de que tuvo que ver conmigo ¡no! fue la presidenta quien tomó la decisión y una vez que ella tomó la decisión yo lo que hice fue apoyar a mi presidenta”, enfatizó.

