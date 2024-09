El luto llegó a la comunidad ciclista tras la muerte de Muriel Furrer, ciclista suiza de tan solo 18 años de edad, quien murió un día después de tener un grave accidente durante un campeonato juvenil de ruta.

A través de un comunicado, los organizadores de la competencia anunciaron el deceso: “Lamentablemente, Muriel Furrer falleció hoy en el Hospital de la Universidad de Zurich”. La joven deportista sufrió una lesión de craneo al chocar en un calle mojada durante la prueba y fue trasladada a un hospital en helicóptero.

Te podría interesar: “Mantener vivo su legado”: Redes sociales de André Marín seguirán activas

La familia de la ciclista pidió a los organizadores de la competencia que, a pesar de lo sucedido, los campeonatos continúen como estaba programado, así lo dio a conocer el director deportivo de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Peter van den Abeele. Las autoridades del comité organizador revelaron que no les es posible revelar el lugar exacto en el que ocurrió el accidente de Furrer.

Posterior al accidente, algunas actividades de premiación fueron canceladas; mientras que las carreras en la categoría élite masculina y femenina se llevarán a cabo de manera normal siguiendo la misma ruta en la que ocurrieron los hechos.

Te podría interesar: Checo desmiente retiro en GP de México

La UCI rindió homenaje a Furrer en un comunicado: “Con la muerte de Muriel Furrer, la comunidad del ciclismo internacional pierde a una ciclista que tenía un futuro brillante por delante”.

En las últimas dos temporadas de competencias de ruta, esta es la segunda ocasión en que un ciclista suizo pierde la vida. En junio de 2023, Gino Mäder, sufrió un accidente en el Tour de Siusse, a los 26 años y falleció al día siguiente.

The cycling world mourns the loss of Muriel Furrer.

It is with heavy hearts that we say goodbye to this young rider, and we extend our heartfelt condolences to all her family, friends, and teammates.

Rest in peace. 🙏 pic.twitter.com/YEtEldhd59

— UCI (@UCI_cycling) September 27, 2024