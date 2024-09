El álbum póstumo de SOPHIE oficialmente está disponible. Este año la productora habría cumplido 38 años pero recordemos que en 2021 falleció en su casa de Grecia luego de una caída.

Aunque cuenta con los sonidos característicos del hyper pop, género musical que popularizó, no siento que sea 100% SOPHIE. Sé que ya no está en el plano terrenal pero bueno, alguien me entenderá.

La familia tuvo que ver algo en el lanzamiento del material y lo hicieron como homenaje pero, ¿si siguiera viva sonaría así? O más preciso, ¿ese hubiera sido el resultado final? Realmente no lo sabemos. Pero bueno se agradece el gesto por el legado que dejó a la industria mainstream.

Sonidos estridentes, oscuros y baile son lo que incluye este LP de 16 tracks. Destaca Elegance por sus cambios rítmicos a lo largo de la canción.

“Aún huele a verano”. Shakira manda un mensaje a las personas que la han criticado por mostrar su vulnerabilidad, los hombres que quieren cortejar, las traiciones y disfrutar el ser “Soltera”.

Este es el primer sencillo de la colombiana en solitario, pues recordemos que sus últimos sencillos fueron colaboraciones. Aunque no presentó el videoclip la canción se volvió tendencia de forma inmediata y generó opiniones divididas.

Rosalía lanzó su primer sencillo tras el fin de la era Motomami. La catalana decidió darle a sus fans Omega, tema en el que combina una balada con sonidos experimentales a lado de Ralphie Choo.

Algo que llama la atención es que ella decidió dejar de lado todo lo que tenga que ver con Rauw Alejandro pues no hay rastro de lo que fue su relación y seguir adelante.

¿Será lead single de su próximo álbum o seguirá experimentando en el estudio? Pendientes de los nuevos lanzamientos.

Sé que esta columna es sobre música pero el fin de semana pasado tuve la oportunidad de ver La Sustancia, película dirigida por Coralie Fargeat y vaya filme. Las actuaciones de Demi Moore y Margaret Qualley me dejaron boquiabierto.

Lo grotesco, la vanidad y hasta el body horror se complementan a la perfección con la banda sonora del compositor británico Raffertie quien supo meter la intensidad del largometraje y que te movieras en tu asiento.

Si me preguntan, sin duda, esta sería una de las películas del año. Aunque no está en muchas salas de cine, búsquenla y no se la pierdan. Sí, llega a incomodar, pero al final puede hacerte reír o sufrir. Seguimos…

@Leo_Vega